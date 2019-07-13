Антон Хабаров: «Горжусь сыном — он оказался сильнее меня» 

Популярный актер рассказал о криминальной юности, воспитании детей и случайном выборе профессии.

В новом сериале «25-й час», показ которого только что завершился на Первом канале, Антон сыграл бывшего военного корреспондента, который вовсю помогает главной героине, журналистке, в исполнении Татьяны Арнтгольц.

— С такими людьми, как мой герой, я лично знаком, - признается Антон. - Я дружил с Сережей Говорухиным, сыном Станислава Сергеевича Говорухина, он тоже был военным корреспондентом. Сережа мог запросто не ходить в армию - ведь он сын великого режиссера. Но он пошел на войну, был в Чечне, потерял там ногу, а потом возглавил благотворительный фонд «Рокада», в который привлек и меня.

— Как вы с Сергеем познакомились?

— Мы работали вместе на картине «Никто, кроме нас» - был такой фильм про войну в Таджикистане. Я играл капитана десантной штурмовой группы, но при этом был единственным человеком в съемочной группе, который не служил в армии.

— У вас ведь, кажется, даже есть какие-то военные награды…

— Меня наградили орденом военных корреспондентов и медалью от Сергея Шойгу. Последняя - за увековечивание памяти погибших солдат. А орден был как раз от Сережи Говорухина — за освещение военных событий.

— В фильме «25-й час» есть сцены, сопряженные с риском. Трюки выполняли сами?

— Мне 38 лет, я папа двоих замечательных детей, поэтому на риск не иду. И у других работу не отнимаю. Если ты не подготовлен, зачем рисковать? Представьте ситуацию: артист ломает ногу на площадке, по собственной глупости делая трюк, хотя зачем - непонятно. И съемки останавливаются на несколько месяцев. Люди лишаются работы. Поэтому я думаю не только о себе, но и о других.

«Выбрал Щепку — там кормили бесплатно»

— Кстати, о детях: есть ли у них актерские задатки?

— У дочери, может быть, есть актерское начало. У сына - чуть поменьше. Но это оценить сложно. Вы знаете, я ведь тоже никогда не хотел быть артистом. Я даже не знал, что это за профессия. Пришел в нее внезапно. Меня фактически отец за руку привел.

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Я всю жизнь занимался бальными танцами. У меня даже есть «серебро» чемпионата России. Планировал стать учителем танцев, это была мечта моей жизни. Но, к сожалению, не поступил. И отец сказал: «Попробуй пойти на режиссуру любительского театра в институт культуры в Химках». В итоге он отправил меня туда. И я поступил, потому что хорошо танцевал. Хотя ничего не читал по теме - ни Чехова, ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Станиславского. Я в принципе не знал, кто эти люди. А потом это меня поглотило. Для режиссуры я был слишком молод, это более зрелая профессия. Чаще играл в постановках у однокурсников. Сказали: «Хабаров, давай уже, поступи в театральное». И так я пошел в училище…

— …где в итоге еще и встретили жену (актриса Елена Хабарова. - Ред.)

— Да, слава богу! Хотя у меня был выбор, куда пойти, я поступил в несколько вузов сразу. Но выбрал Щепку (театральное училище имени Щепкина. - Ред.), потому что там бесплатно кормили. А что может быть важнее для голодного студента? (Смеется.) У нас были талоны на питание. И сейчас они есть, если не ошибаюсь.

«До сих пор стесняюсь носить очки»

— Вы выросли в Балашихе и сейчас продолжаете жить там. Почему в Москву не переберетесь?

— У меня есть квартира в Москве. Но живем мы в Балашихе, потому что это удобно с точки зрения логистики. Мне до Губернского театра ехать тридцать минут. И потом, дети много чем занимаются, они сами выбирают себе секции. В Москве было бы тяжело их развозить. А в Балашихе все близко, рядом.

— Чем они увлекаются?

— Шахматы, программирование, рисование, бассейн, танцы, английский… Сын сейчас еще делает мультики. Съездил в детский мультипликационный лагерь и научился там монтировать. Говорит, что хочет стать оператором.

— А у вас ведь было, скажем так, криминальное детство…

— В 90-е в маленьких городках такой этап прошли многие ребята. Я занимался бальными танцами вечером, а с утра проводил время с плохой компанией. В общем, да, мы грабили машины.

— Танцора взяли в такую компанию?!

— Я им особо не рассказывал, что занимался бальными танцами, стеснялся этого.

— Не боитесь, что ваши дети свяжутся с такой же компанией?

— Конечно, это страшно. Но я стараюсь с ними общаться, следить, с кем они дружат. Мои родители много работали, где-то недосмотрели. А я знаю всех друзей сына поименно. Он достаточно откровенен со мной. Понимаете, у ребенка должна быть альтернатива. У меня вот она была. Я сам ушел из той компании, понимал, что на танцах интереснее. Там и ребята поумнее, и отношение к девушкам у них поблагороднее. Другое общество, другие интересы. Меня не затянул криминал, потому что был выбор.

— У сына подростковый возраст, ему 12 лет. Как справляетесь с этим?

— Вот, например, этим летом мы ему позволили делать то, что он хочет. А он захотел покрасить волосы - и теперь они у него красные. При этом он пережил период травли со стороны некоторых одноклассников. У большинства людей достаточно стереотипное мышление. Если кто-то начинает выделяться, ему обязательно должны сказать об этом. И я очень переживал по этому поводу. Я никогда не красил волосы. Это классика: отцы и дети. У сына одна точка зрения, у меня другая. Мне казалось, что на Влада начнутся нападки со стороны сверстников, шутки какие-то. А он оказался в этом вопросе сильнее меня.

У ребят есть свой чат, они там общаются. Сын вывесил свою фотографию с красными волосами - и началось! Я говорю: «Влад, тебе помочь?» - «Нет, папа, я справлюсь сам». И он написал, что у него есть свое мнение, он не боится его высказывать, что он личность. И если кому-то его цвет волос не нравится, это не значит, что это плохо.

— Круто!

— Да я просто обалдел! В итоге он их перевербовал: «Ой, Влад, да что ты. Извини. Мы просто не ожидали». В общем, он очень-очень сильный человек. Я, например, стеснялся носить очки в детстве и до сих пор, в свои 38 лет, стесняюсь. У меня есть этот комплекс. А сын не боится покрасить волосы. И знаете, я горжусь этим. И даже учусь у него.