Анфиса Чехова: «Тяжело заново доказывать, что я — не говорящая грудь» 

Телеведущая объяснила, как борется со стереотипами, держит себя в форме и сохраняет идеальные отношения с бывшим мужем.

Когда-то она солировала в озорной поп-группе «Безумные светлячки» и задавала острые вопросы в культовом ток-шоу «Акулы пера», однако многие зрители до сих пор уверены в том, что главное достижение этой эффектной девушки - программа «Секс с Анфисой Чеховой», которая вышла в эфир 15 лет назад. Кстати, Анфиса была не только лицом проекта, но и его автором и руководителем. И вообще за 10 лет, что «Секс…» не выходит в эфир, Чехова успела попробовать себя в самых разных ролях - снималась в кино, вела телепередачи, никак не связанные с половыми отношениями, а недавно блеснула актерскими талантами в проекте Первого канала «Главная роль».

«Строила из себя глупую сексуальную женщину»

— В «Главной роли» участники, не являющиеся профессиональными актерами, разыгрывали сцены из классических фильмов. После того как вы вышли в финал шоу, наверняка посыпались предложения сыграть в кино или в спектаклях…

— Я и до проекта играла в антрепризах. И довольно много. Просто раньше я была менее разборчивой, так как играла вместе с мужем (речь об экс-супруге Анфисы актере Гураме Баблишвили. - Ред.): мне нравилось кататься с ним по стране, а сейчас одной ездить из города в город со спектаклями я не готова. На данный момент с антрепризами я завязала во многом потому, что ничего интересного не предлагают. После проекта «Главная роль» никакой режиссер пока еще не проснулся с мыслью: «Надо снять ее в моем фильме!» Мне кажется, что востребованные режиссеры заняты тем, что снимают кино. Не думаю, что они смотрят Первый канал и отлавливают там новые таланты, тем более что актеров сейчас гораздо больше, чем ролей, которые они могут сыграть. Актеров, как правило, подбирают кастинг-директоры, а режиссер и продюсер уже отсматривают их на следующем этапе.

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Когда я соглашалась участвовать в «Главной роли», то никаких надежд относительно актерской карьеры не лелеяла. Это не совсем моя стезя. Просто мне было интересно поучаствовать в этом телепроекте, использовать возможность переиграть свои любимые роли, попробовать себя в разных жанрах.

— Вы в этом проекте появились и в образе Ларисы из «Жестокого романса». Обсуждали с Ларисой Гузеевой эту работу?

— С Ларисой Гузеевой мы не подруги и не приятельницы. Мы общались, когда я вела программу «Давай поженимся!» на Украине. Журналисты стали распространять слухи, что якобы Гузеева раскритиковала мою работу. И Лариса позвонила, чтобы эти слухи опровергнуть. Меня это восхитило, потому что не каждый человек может беспокоиться о том, что другому какие-то слухи могут быть неприятны. Больше мы с ней никогда не общались.

— Правда, что вас не так давно приглашали как звездную участницу в шоу «Давай поженимся!»?

— Мне кажется, что они регулярно приглашают всех незамужних звезд в эту программу. Меня туда звали давно. И я отказалась, так как не считаю, что отношения нужно строить напоказ. Я не героиня реалити-шоу. Подобное предложение никогда не приму. Не считаю, что на таких программах лично я могу себе найти возлюбленного.

— Вы благодарили руководство Первого канала за то, что вас позвали на «Главную роль», увидев в вас не только девочку, которая рассказывает о сексе. Часто мешал этот образ?

— Да, я благодарна Константину Львовичу Эрнсту, потому что он принимал участие даже в выборе ролей. Он всегда очень глубоко входит в проект, в процесс. Это он предложил продюсерам, чтобы я сыграла роли из кинофильмов «Влюблен по собственному желанию» и «Жестокий романс». А ведь никто из режиссеров не видел во мне классическую героиню. Ни тогда, когда я пыталась учиться в театральном институте, из которого меня исключили, ни в моих микроскопических ролях в кино, ни в спектаклях - никто не предполагал, что я могу сыграть замарашку или брошенную женщину. Все время это был какой-то секс, садомазо, агрессивные или пошлые женщины. Все сценарии похожи. Поэтому я не сыграла минимум в ста фильмах. Согласна с Фаиной Раневской, что сняться в плохом фильме - это все равно что нагадить в вечность. А тут меня вдруг разглядели!

А что касается «Секса с Анфисой Чеховой», то Дмитрий Троицкий, на тот момент программный продюсер ТНТ, меня предупредил в самом начале: «Ты должна понимать, что этот образ может стать твоим клеймом на всю жизнь». Но меня ничего не испугало. И вот уже более 10 лет я выхожу из этого образа: отказываюсь говорить о сексе, сниматься в подобных проектах… Но когда человек был настолько органичен в какой-то роли, то других ему долго не предлагают. Так случается с актерами из нашумевших сериалов. Это мука для любого артиста. И для меня тоже. Для меня это тяжелая задача - заново доказывать, что я не говорящая грудь, что я не пустоголовая женщина, которая сидит за столом и вещает о сексе. Я скромный человек, поэтому не склонна хвалиться своими достижениями. Поэтому вела программу «Секс с Анфисой Чеховой», умалчивая о том, что я ее автор и руководитель. Я за кадром работала больше, чем в кадре: подбирала команду, придумывала и отсматривала все сюжеты, общалась с героями. В общем, это было мое детище.

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— А многие думают, что вы просто читали текст…

— Человек, который просто сидит в кадре, вывалив декольте на стол, не может сделать программу, которая на протяжении пяти лет будет в топе. Но я этим никогда не хвасталась. Не кричала, не била себя в грудь, что я вот такой гениальный создатель «Секса с Анфисой Чеховой». Я скромно строила из себя глупую сексуальную женщину. Наверное, это было неправильно. Хотя образ на экране был цельным - люди меня именно такой и воспринимали.

Тем не менее зрители давно поняли по остальным программам, что я не такая. И если бы мне заказали делать шоу не о сексе, а о чем-то другом, я бы тоже его сделала. И оно было бы успешным.

«Не ем сахар, потому что не хочу»

— Самый популярный запрос в Яндексе с вашим именем: «Анфиса Чехова фото до похудения и после». Как вы добились такой фигуры?

— Это очень долгий разговор. Меня раздражает обывательское мнение о том, что для того чтобы похудеть, надо соблюдать диету и заниматься спортом.

Я с детства страдаю полнотой, у меня мама страдала ожирением с детства, я знаю много полных людей, которым не помогает ни спорт, ни правильное питание. Часто люди то худеют, то набирают вес. Похудение - это стул с четырьмя ножками, а люди пытаются усидеть на двух - правильном питании и занятии спортом. Есть еще две ножки — это здоровье и психология. Если на это не обращать внимания, то пиши пропало - результата не будет.

Наш организм - это сложный механизм: значение имеют гормоны, пищеварение, обмен веществ, лимфатическая система, паразитология, эндокринная система. Часто лишний вес появляется не потому, что человек много ест и мало двигается. Причина - в состоянии здоровья. Снижение уровня даже какого-то одного гормона в организме приводит к тому, что человек будет вялым и ему не захочется заниматься спортом или его потянет есть неправильные продукты. Та же самая история с паразитологией или эндокринной системой… Люди зациклены на внешности, не понимая, что гораздо важнее то, что внутри, здоров ли твой организм. Очень многие люди не могут похудеть, потому что у них не в порядке внутренние системы организма.

Такая же ситуация с психологией: психологи доказали, что тип тела человека напрямую зависит от его психотипа. То есть наше тело формирует характер, поведение. Оно становится именно таким, чтобы удовлетворять наши психологические потребности.

Нужно заниматься своим здоровьем, психологией. И как следствие вам захочется и питаться правильно, и заниматься спортом в свое удовольствие. Рацион не так важен для похудения. Вы можете попытаться питаться по правилам при помощи силы воли. Но в итоге опять поправитесь.

— И все-таки, каков ваш рацион?

— Я не ем сахар, мясо, жирное, жареное, дрожжевой хлеб и определенным образом стараюсь сочетать продукты по принципу раздельного питания. Но делаю я это не потому, что применяю силу воли и заставляю себя. Потому что я не хочу есть эти продукты! Часто женщины просят у Бога: «Хочу все есть и не толстеть!» А надо бы у него просить, чтобы не хотелось есть то, что разрушает организм. Иногда продукты, которые доставляют удовольствие, потихонечку нас убивают. Любовь к себе позволяет мне не хотеть продукты, которые заставят меня в старости быть сгорбленной, малоподвижной, несчастной, злой и недовольной жизнью.

— Вы проводите вебинары по похудению, а еще производите одежду от Анфисы Чеховой, а недавно даже книгу стихов выпустили. Что из этого для души, а что помогает кормить семью?

— Я пишу стихи - это мое хобби. Я хотела выпустить несколько книжек, чтобы дарить друзьям, и тут выяснилось, что известное издательство хочет выпустить мою книгу. Но на этом я пока еще ничего не заработала: издательство не спешит выплачивать гонорар. С моим брендом одежды и магазином пока работаем на перспективу - это не приносит каких-то больших гонораров. Вебинар по похудению пока приостановлен, но в скором времени я его запускаю. Основные мои заработки - это реклама, Инстаграм, съемки в телевизионных проектах. Все по-прежнему. А все остальное - на перспективу и для души.

«Все в своей жизни купила сама»

— Ваш сын идет в 1-й класс. Выбрали для него частную школу?

— Отдаю Солика (так ласково Анфиса называет сына Соломона. - Ред.) в обычную школу. Конечно, после уроков там будут и дополнительные развивающие занятия. Но я не зациклена на том, чтобы сделать из ребенка гения. Выпускники обычных советских школ тоже многого в жизни добились, выросли хорошими и умными людьми. Я считаю, что у ребенка должно быть детство. Психологическое состояние важнее, чем желание сделать из ребенка успешного человека. Результат зависит не от интенсивности обучения.

— После расставания с мужем вы вместе воспитываете Соломона - не всем экс-супругам это удается…

— Общение с ребенком - это дело добровольное. Мне повезло: я интуитивно выбрала человека, который стал хорошим отцом. Гурам любит ребенка, ему нравится с ним общаться, для него это важно. Это целиком и полностью заслуга Гурама, а не моя.

Мы с Гурамом расстались в дружбе и понимании того, что, если наши чувства закончились и нам лучше врозь, чем вместе, это не означает, что у ребенка закончилось детство.

— А как же взаимные обиды?

— Конечно, в процессе нашего расставания присутствовали недопонимание и какие-то эмоции. Но обид как таковых нет. Мы провели прекрасные совместные годы, в счастье, в понимании. Этого было гораздо больше, чем причин, которые привели к расставанию. Я предпочитаю помнить хорошее, быть благодарной за весь тот опыт, который я получила с Гурамом. А самое хорошее, что мы сделали друг для друга, - это создали Соломона. Чтобы он был счастлив, мы обязаны быть в хороших отношениях. Мы с Гурамом во время брака были очень близки во всех смыслах и такими же близкими друзьями остались после расставания. Несмотря на то что мы не вместе, поддерживаем друг друга, иногда прощаем за что-то, что-то терпим, что-то принимаем. Это те же отношения, только другого формата.

Конечно, мне было бы тяжелее, если бы Гурам вел себя неправильно: пытался поделить ребенка, не обращал бы на него внимания, конфликтовал… Но я бы все равно не стала его лишать общения с сыном.

— Какие правила вы установили, чтобы сын не пострадал из-за развода?

— Мы правила не устанавливали. Но понимаем простые вещи: нельзя свои недовольства друг другом высказывать ребенку. Ни Гурам, ни я не рассказываем ребенку, что папа или мама что-то не то сделали. Когда ребенку говорю, как его люблю, он переспрашивает: «А папочку?» Я отвечаю: «Конечно, и папочку тоже!» Даже если есть разногласия, то никогда я не буду их обсуждать с ребенком. Не позволю никогда ребенку говорить плохо про его папу. Я уверена, что если он плохо скажет обо мне, то папа его за это отругает.

Мы никогда не ругаемся при ребенке. Хотя мы и так никогда не ругаемся… Решения, которые принимает Гурам, я поддерживаю. Мне незачем отстаивать свою правоту. И я признаю, что во многих ситуациях он прав. И он то же самое делает по отношению ко мне. Гурам научился за годы жизни со мной не воевать с женщиной. Он понял, что это бесполезно. Женщины - это большие дети. И надо относиться снисходительно к их капризам и закидонам. Это его мудрость. А моя мудрость - не командовать, не принимать самостоятельных решений. Даже если я могу их принять.

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— Большинство женщин считают, что мужчина должен зарабатывать больше своей избранницы. Согласны?

— Я никогда не была зациклена на мужской обеспеченности. И, мало того, все мои мужчины были далеко не такие обеспеченные, как мне это приписывали. Я с годами пришла к мнению, что мой мужчина, чтобы я была счастлива, должен быть более обеспеченным, чем я. Гораздо более обеспеченным. И не потому, что мне хочется денег. Я всю жизнь сама себе зарабатывала и все в своей жизни купила сама. Просто потом именно у мужчины из-за этого возникают проблемы: он не чувствует себя крутым, сильным, важным. А у меня из-за этого другая проблема - усталости от того, что мне тяжело обеспечивать семью, справляться с рядом вопросов своими финансовыми силами.

— Где чаще всего мужчины с вами знакомятся?

— Я не знакомлюсь в интернете, ресторане, даже в пробках с мужчинами из соседних машин не знакомлюсь… Известной женщине тяжело познакомиться спонтанно. Как правило, все встречи происходят в компаниях, через друзей. Я всегда знакомилась на работе - было постепенное узнавание друг друга, а потом это все перерастало в какие-то отношения.

— Когда последний раз ходили на свидание?

— Не так давно у меня, можно сказать, было неожиданное свидание. Мужчина очень долго переносил встречу под разными предлогами, а наши друзья нас очень хотели познакомить. Я никогда его не видела, а он знал, кто я, и был не против встретиться. В итоге друзья, не предупредив нас, сделали так, что мы оказались в одном месте на какой-то презентации. Узнав, что я здесь, он развернулся и хотел уйти со словами: «Что же вы меня не предупредили - я не так одет, не так причесан…» Я сразу почувствовала, что этот мужчина боится со мной встречаться.

Такое очень часто случается - многие мужчины боятся свидания со мной, так как думают, что я пафосная и избалованная, что мне нужно угодить, поразить, не ударить в грязь лицом… Именно поэтому я всегда встречалась с теми, с кем работала. Они были вынуждены видеться со мной каждый день и, постепенно понимая, что я не такая, как они себе представляют, эти мужчины начинали испытывать ко мне симпатию. И дальше у нас зарождались чувства.

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Больше всего я не люблю, когда мужчина бросает понты, пытается быть крутым. Мне нравится, когда встречаются два человека и просто общаются на интересные темы. Мне не хватает искреннего общения с интересным и умным мужчиной.

Личное дело

Анфиса ЧЕХОВА родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Окончила Институт журналистики и литературного творчества. Вела телепроекты «Секс с Анфисой Чеховой», «Взвешенные и счастливые люди» и многие другие. Была замужем за актером Гурамом Баблишвили. 31 мая 2012 года родила сына Соломона.