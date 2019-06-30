Звезда «Трёх Аккордов» Алла Рид: «Конечно, мы обижаемся на судей»

Певица, ставшая известной после участия в четвертом сезоне «Голоса», рассказала о закулисье знаменитых проектов.

Аллу Рид можно смело назвать девушкой, которая поет. Она успела побывать на шоу «Голос» и теперь является одним из лидером «Трех аккордов». Кто проходят музыкальные шоу, о чем говорят участники за кулисами и обижаются ли на судей – об этом Алла Рид рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Когда человек занят любимым делом у него все получается. Алла Рид как раз пример того, кто оказался на своем месте. Она любит петь, и зритель отвечает ей взаимностью. Исполнительница давно является звездой самых популярных музыкальных шоу, она любит исполнять композиции Высоцкого и мечтает спеть дуэтом с Григорием Лепсом.

— Алла, вы имеете опыт участия сразу в двух популярнейших музыкальных проектах. В чем разница «Голоса» и «Трех аккордов»?

— Основная разница между этими двумя телепроектами в том, что в «Голосе» перед конкурсантами стоит задача продемонстрировать свои вокальные данные, хорошо спеть, заинтересовать наставников. «Три аккорда» по своей сути не конкурс, это, скорее, театр песни, с маленькими театрализованными представлениями, декорациями, костюмами, танцами. В основе этого проекта лежит такой музыкальный жанр, как шансон и все его разновидности – ретро, городской романс и т.д. На «Трёх аккордах» обязательно нужно показать свои актёрские способности, умение перевоплощаться. Этот проект больше ориентирован на актёров, чем на певцов и участвуют в нём уже известные, состоявшиеся артисты, а не начинающие исполнители, как на «Голосе».

— Что лично вам дал «Голос»?

— Проект «Голос» дал мне огромный толчок в карьере. Четвёртый сезон, в котором я участвовала, активно смотрели зрители, у шоу были очень высокие рейтинги. Понятно, что со временем эти цифры стали меньше, это происходит с любым проектом в любой стране, зрительский интерес падает, формат уже не вызывает такого восторга, как в начале. Так вот, после первых же эфиров обо мне сразу узнало большое количество людей, появились предложения выступить с концертами, гастроли, в социальных сетях шли активные обсуждения, ко мне многие хотели добавиться в друзья и т.д. Можно сказать, что «Голос» стал отправной точкой в моей карьере.

— Вашим наставником был Александр Градский. После окончания проекта поддерживаете с ним отношения?

— Конечно же я поддерживаю отношения с Александром Борисовичем. Сразу после «Голоса» он предложил мне стать солисткой его театра «Градский Холл», в котором я работаю до сих пор. Каждый год я даю в театре сольный концерт, мы делаем разного рода проекты – по Высоцкому, «Музыка кино», Битлз и наши рождественские концерты, которые идут с конца декабря по 8 января.

— Что для вас является самым сложным в «Трех аккордах»?

— Самое сложное это за очень короткое время вжиться в образ, в песню, в сценические движения. Для артиста музыкального театра, например, такая задача намного проще, чем для певицы. Поскольку я всё-таки именно певица, а не актриса, мне сложно давалось всё, что связано с актёрской игрой, хореографией, всё нужно было запомнить, продумать. Понятно, что проект снимается этапами, пулами, и за один пул снимали сразу несколько номеров, а значит времени на репетиции было мало. Это вызывало у меня стресс, я переживала, но справилась (улыбается).

— Где строже наставники?

— Нельзя сказать, что где-то наставники строже. Ну, во-первых в «Трёх аккордах» не совсем наставники, это члены жюри, которым нужно за несколько минут оценить номер по нескольким критериям – исполнение, актёрскую игру, сценический образ и т.д. На «Голосе» именно наставники, которые формируют команду из участников, которым предстоит пройти несколько этапов. За каждого из своих подопечных наставник переживает, вместе с ним выбирает песню, словом это совсем другая работа. И говорить о строгости на «Голосе» не совсем уместно. А вот на «Аккордах» — да, там жюри, которое выставляет оценки. Но на обоих проектах все замечания всегда даются по делу, там ни у кого нет задачи «завалить» как на экзамене.

— Работа с наставником отличается на проектах?

— Как я уже сказала, на «Голосе» ты находишься в постоянном контакте и взаимодействии со своим наставником. Александр Борисович Градский работает с каждым участником своей команды индивидуально, выбирает песню, по-настоящему вживается в номер, в образ. С ним как с педагогом работать очень интересно. «Три аккорда» это режиссёрский проект, то есть на каждую утверждённую песню режиссёры придумывают идею, которую предлагают артисту, всё это обсуждается. Работает прекрасная режиссёрская команда, это очень профессиональные люди, практические всегда мне всё нравилось сразу, всё, что они придумывали, было точно и, на мой взгляд, очень интересно.

— Расскажите, участники обижаются на судей?

— Мне кажется, что да. Любой человек обижается, когда он что-то делает, старается, а в итоге это кому-то не нравится или есть какие-то замечания. Это нормальная реакция. Даже если ты показываешь, что тебе всё равно, тебе не всё равно, это не может не трогать. Любой творческий человек переживает за результат и хочет сделать всё, чтобы понравиться.

— О чем говорят за кулисами?

— В основном за кулисами обсуждают номера, обмениваются мнениями, кому что нравится или нет. Вообще, артисты за кулисами всегда смеются и весело проводят время. Я не помню, чтобы когда-то нам было скучно, всегда есть о чём поговорить. То, чем мы занимаемся – певцы, актёры, музыканты, артисты – это сложно назвать тяжёлым трудом. Конечно, это работа, но работа, которая приносит удовольствие. Если ты занимаешься любимым делом, если реализуешься в творчестве, значит ты по определению уже

счастливый человек.

— Какую песню мечтаете исполнить на проекте?

— Очень хотелось спеть Высоцкого. На «Голосе» я уже исполняла «Беду» и в его репертуаре есть ряд интересных песен, которые мне бы хотелось показать.

— Если победа в «Трех аккордах» будет вашей, как это отразится на музыкальной карьере?

— Любая победа всегда отражается позитивно на любой карьере, но на самом деле, как показывает практика, есть масса примеров, когда победители не особо удачливы в своём дальнейшем пути. По статистике те, кто не занимал первых мест, а был просто в числе финалистов, добиваются большего успеха, чем тот, кто победил в том или ином конкурсе. Я в принципе никогда особо не стремлюсь к победе, просто делаю то, что мне нравится, занимаюсь своим любимым делом. Я считаю, что главное это запомниться зрителю интересным номером, ярким выступлением, вызвать эмоции.

— Вас сложно не заметить, скажите, уже начали поступать предложения о сотрудничестве от продюсеров?

— Когда проект выходит в эфир, за тобой начинают более пристально следить, интересоваться и, конечно, поступают предложения, что очень приятно. Это сразу создаёт большой резонанс, потому что тебя видит большое количество людей.

— Наверняка вас узнают на улице поклонники. Как относитесь к популярности?

— К популярности я отношусь спокойно. Ну на улицах на меня не накидываются поклонники с просьбой об автографе (улыбается), сейчас не то время, когда «люди из телевизора» вызывали восторг и трепет зрителей. Сегодня есть инстаграм, где можно увидеть артиста за пределами сцены, некоторые могут даже показать свою частную жизнь – дом, семью, детей – в этом нет чего-то особенного. Конечно, не может не радовать, что становится больше людей, которые следят за твоим творчеством, которым ты интересен, как человек. За это я искренне благодарна и «Голосу» и «Трём аккордам».

— С кем бы из звезд вы хотели спеть дуэтом?

— Я бы хотела спеть с Григорием Лепсом.