Военный консультант о «Курске»: «Хотели снять картинку о бюрократах, а получился фильм о силе духа»

27 июня в кинотеатрах страны состоится очередная громкая французско-бельгийская премьера. Ей суждено стать такой же обсуждаемой, как «Чернобыль» или как готовящийся к прокату сериал «Последние цари». Снова в центре внимания катастрофа, произошедшая в России.

Картина позиционируется как художественная, поэтому в ней изменена хронология событий. Так моряки остаются живыми еще долгое время, в тот момент, когда они уже давно погибли. По словам режиссера, ему важно было поддержать градус напряжения, поэтому он отошел от настоящей истории подводников.

На связь с корреспондентом портала Teleprogramma.pro вышел капитан первого ранга, бывший командир подводной лодки Сергей Апрелов, которого приглашали консультантом для написания сценария к этому фильму. Сергей имеет непосредственное отношение к кино и прекрасно ориентируется в законах жанра – он директор кинофестиваля «Море зовет».

— Сергей Вячеславович, я знаю, что вы посмотрели фильм и имеете полное понимание того, насколько экранное изображение трагедии «Курска» совпадает с тем, что произошло на самом деле.

— Меня приглашали для консультирования в этот фильм, но я отказался, вспомнив о своем печальном опыте по «К-19». Я уже тогда потерял кучу нервов, а здесь понимал, что с «Курском» будет гораздо сложнее.

И пока фильм не вышел, я все гадал, как они вывернутся и что исказят на этот раз. Ну мне показалось, что это стандартный фильм о благородных западных рыцарях. Показан довольно живописно бардак, который творился в нашей стране в 90-е годы со всеми этими невыплачиваемыми зарплатами, в том числе, и подводникам.

Вынесено на публику жалкое зрелище, когда всем миром скидываются на свадьбу. И в то же время благородные контрактники, западные офицеры, готовы предоставить любой вид помощи в любое время по первому зову. Клише.

Трогательные моменты там были, поскольку я сам подводник и мне интересно, как они показывают все эти нюансы, когда люди перед лицом смерти. Здесь, к их чести, они показали, насколько мужественно наши ребята встретили эту смерть.

— Дьявол кроется в деталях – так говорят?

— Мелкие расхождения с истиной я не буду охарактеризовывать, потому что никто так до сих пор не знает конкретно причины. Но мнение о причине или причинах гибели этой подводной лодки я оставлю при себе.

Знаете, когда она погибла, мы все узнали из телевизора. У меня день рождения 14 августа, а мы узнали об этом тринадцатого… Раздался звонок, примерно такой же, как сейчас, и спрашивают: «Вы не могли бы выразить свое мнение по поводу гибели «Курска»?»

Я попытался уйти от ответа, корреспондент настаивал хотя бы на коротком комментарии, я тогда сказал, что мое мнение – без американцев там не обошлось. В ответ я услышал: «Спасибо за комментарий, вы были в прямом эфире радио «Россия». Больше я таких ошибок не допускаю.

Так что могу выразить свое мнение по фильму. Фильм – средненький. Дежурный. Но, честно говоря, я думал, что он будет хуже. Конечно, может не понравиться то, как изобразили русских военачальников: туповатыми, пытающимися прикрыть свой хвост, а люди – на втором плане.

— То есть они не сильно извратили события?

— Понимаете, они протиснули свою версию. Лодка, мол, погибла из-за несовершенства русской техники, из-за безалаберности персонала – приняли на борт неисправную ракету вместо того, чтобы ее выгрузить. Это одна из многочисленных версий, и именно она устраивает Запад.

С этой версией любая теория о том, что к трагедии причастен Запад, теряет смысл. Так что создатели фильма просто выполнили свой заказ, и я лично не ожидаю от голливудских фильмов ничего другого. Тем более, я имею опыт месячной борьбы за «К-19».

Тогда все-таки удалось отстоять кое-какие вещи. И то, что фильм провалился в западном прокате – это показатель того, что фильм удалось сделать не прозападным. И впервые там было допущение, что русские могут быть героями.

А здесь – обычное стандартное клише: русские – агрессивные дураки, не заботящиеся о своем народе, а западный мир – благородные рыцари, всегда готовые прийти на помощь, но недальновидные люди не всегда готовы эту помощь принять.

— Сейчас все чаще зарубежные студии обращаются к темам трагедий в России. Как думаете, для чего это все делается?

— Здесь-то как раз все понятно. Это вехи плана идеологической войны, пропаганда. Шельмовать образ России. Надо показать, что Россия – держава, находящаяся на краю обрыва. И если ее чуть подтолкнуть всем миром – она туда и рухнет. Нормальный пропагандистский вариант, методы отработаны десятилетиями.

Идет тотальная холодная война, которую мы не можем сдержать, потому что она инициируется исключительно Западом. Мои приятели, живущие за границей по 15–20 лет, говорят, что за все время по телевизору слова доброго не слышали о России. Все идет своим установленным чередом. На человеческом уровне замечательные отношения. Но правительства!..

В последнее время наблюдается тенденция – снимать кино об авариях и трагедиях, произошедших в России и на территории бывшего СССР. Для чего это делается и почему сейчас – можно только гадать.

Другой вопрос, что западные режиссеры не добились своей цели: пытаясь снять очередную картинку о бюрократах и безответственности, из-за которой гибнут люди, они, сами не желая того, сняли очередной фильм о силе духа и стойкости русского человека перед лицом смерти.