Ольга Павловец: «Снова сыграть свадьбу? Я не против!» 

Популярная актриса - о детях, декретном отпуске и желании опять выйти замуж

Сейчас за звездой «Склифосовского» и «Тайн следствия» зрители следят в другом сериале - «Ангел-хранитель», который идет на Первом канале. Здесь у Ольги одна из главных ролей: она играет Веру, пытающуюся сохранить наследие своего рода. Сам сериал снимали больше двух лет назад в Белоруссии, а затем он, как это часто бывает, лежал на полке в ожидании своего часа.

— У нас была длинная экспедиция, можно сказать, маленькая жизнь, - вспоминает Ольга. - Я вообще считаю, что это хорошо, когда фильм снимается где-то на выезде, вдалеке от дома.

— Почему?

— Мне так удобнее привыкать к процессу. Если снимаешься там, где живешь, то после съемочного дня возвращаешься в семью, в свой быт, в свои хозяйственные проблемы, отвлекаешься. А в экспедиции есть ощущение полного погружения в атмосферу фильма. Плюс, конечно, актеры все время находятся вместе. Мы живем в гостинице, часто встречаемся, можем обсудить работу. Я считаю, что это идет на пользу.

— В этом фильме снимался ваш первый муж - актер Дмитрий Щербина. Как вы с ним общались на площадке?

— Никак, потому что мы не пересекались. Но что интересно - он сыграл отца моей героини.

— Почему тогда вы не встретились?

— Дело в том, что мою Веру в юности играла другая актриса. А он как раз снимался, когда она была еще девочкой. Затем по сюжету его героя убивают. И только потом я появляюсь в кадре.

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— А если бы вы все же встретились на площадке, как прошло бы общение с бывшим?

— Мы с ним очень много лет не виделись. Но думаю, что общались бы нормально. Я надеюсь по крайней мере.

«Беременность важнее работы»

— У вас два сына - 9-летний Макар и 2-летний Андрей. Получается, когда вы снимались в «Ангеле-хранителе», как раз были беременны младшим?

— Мне кажется, я забеременела к концу съемочного процесса. Хотя не факт. Возможно, Андрей появился, когда мы уже закончили снимать.

— Ваш старший сын был на съемках с вами?

— Нет, я приезжала к нему домой. Съемки шли полгода, но у меня были выходные дни, перерывы.

— Выходит, обычно вы не берете детей на съемки?

— По-разному. Когда старший был совсем маленьким, я возила сына, потому что кормила его, и мне не хотелось лишать его этой радости. Приходилось совмещать. Хотя это было достаточно сложно. Но тем не менее как-то удавалось выкручиваться. Уже потом, когда пошла школа, я поняла, что не могу вырвать его из учебного процесса. В принципе у меня нет какого-то табу в этом вопросе. Здесь очень важно понимать, кто с ним будет находиться, кто будет помогать, когда я снимаюсь. Няни пока у меня нет. Есть только родители, которые мне помогают. Но они тоже работают, поэтому не могут ездить со мной.

— Сейчас Андрею два года. Вы брали декретный отпуск?

— Да, я почти год не снималась. Скоро Андрей будет ходить в садик, и няню я тоже ищу. Надеюсь, все устроится. Ну а что делать? У всех работающих мам такая история.

— Как вы морально пережили этот перерыв в работе? Многие артистки боятся выпасть из обоймы.

— Для меня на первом месте была беременность. Я к себе в этот период отношусь очень бережно, думаю о ребенке. Поэтому сильно меня это не напрягало. Но, конечно, все равно посещали мысли: «А как будет после? А будет ли работа?»

— Было страшно, что интересные предложения и роли проходят мимо?

— Нет, такого именно не было. У меня был страх: «Как мне потом попасть в струю?» Слава богу, мне в этом вопросе как-то везло. Возможно, меня действительно любят съемочные компании, каналы, потому что они меня сразу подхватили. Год назад я решила: «Все, могу, готова!» - у меня появилось пять проектов подряд. С другой стороны, у артистов, как и у спортсменов, когда ты долго не в обойме, появляется какая-то растренированность. Кажется, что ты все забыл, ничего не умеешь. Но ничего. Это как с велосипедом: если однажды научился, то потом садишься и едешь.

— Вы говорите, что год посвятили младшему сыну…

— Не только ему, еще и старшему. Он тогда пошел в первый класс, и мне хотелось побольше побыть с ним. Это какие-то интуитивные вещи. Ты просто понимаешь, что хочешь быть с детьми в данный момент жизни.

«Не знаю, стану ли лучшей бабушкой»

— Макар понимает, кем работает его мама?

— Да, конечно. И на площадке он бывал, хотя нечасто. Его даже не тянет туда, он никогда меня не просит: «Мама, возьми меня с собой, мне интересно». Мы почти год назад были на записи программы «Судьба человека», и больше всего его увлекали не съемки, а все, что вокруг. Он бегал по декорациям, общался со звукорежиссерами, они ему находили какие-то гайки и гвоздики. А недавно был еще случай. Меня попросили записать самостоятельные пробы, и там была сцена с мальчиком, с киношным сыном. Я решила: «Почему бы не сделать это с Макаром?» Думала, что он откажется. А он очень легко согласился. Говорит: «Давай». Тут же выучил текст, абсолютно органично существовал перед камерой. Когда наши пробы увидели, очень настойчиво стали просить, чтобы Макар действительно снялся в фильме. Но я подумала, что не буду рисковать, потому что съемки идут в сжатые сроки, времени, как всегда, мало. Неизвестно, как он себя поведет в самом процессе работы. Вдруг зажмется? Да и Макар отнесся к идее без особого рвения.

— Вы сейчас живете на два города?

— Основная база на данный момент - это Петербург. Последние три года мы здесь. Старший ходит в школу. В Питере родители, основная моя помощь. Как сложится жизнь дальше - я не знаю. Никаких громадных планов я не строю. Стараюсь жить сегодняшним днем.

— Как вы переносите разлуку с мальчишками?

— Я, конечно, стараюсь созваниваться, особенно со старшим, потому что у него уже есть свой телефон. Но он настолько занят своими делами, что порой достаточно быстро заканчивает разговор. Ему некогда, у него друзья, футбол, какие-то свои игры. Но по крайней мере он ощущает, что мама звонит, интересуется, что он всегда со мной на связи. Как я переношу разлуку? С одной стороны, это, конечно, болезненный момент. Я очень часто ощущаю это щемящее чувство тоски по детям. Мы с ними связаны пуповиной, и это на всю жизнь. Но в то же время я понимаю, что некая сепарация порой необходима. Рано или поздно она должна случиться, тем более что у меня растут мальчики. Дети знают, что мама занята, у нее есть работа, она востребованный человек.

Я это знаю по себе. Несмотря на то, что я девочка, мама со мной не была круглосуточно, она занималась профессией. И я понимала это, испытывала гордость, что у мамы есть свое дело, что ее уважают, любят, что она состоявшийся человек в профессии, а не домашняя наседка. Я считаю, что какая-то степень свободы должна быть у всех. Когда ты любишь кого-то, тебе необязательно находиться с этим человеком все время. И не важно, дети это или мужчина. Наоборот, обязательно нужно какое-то свое пространство, оно должно быть у каждого из нас.

— Вам сейчас помогают бабушка и дедушка, дети живут с ними. В вашем детстве было так же?

— Да, конечно. На все лето я уезжала в Астрахань. Мама с папой приезжали лишь в отпуск. И конечно же, я очень скучала по ним. Но никогда не было ощущения, что меня бросили, что мне не хватает их любви. Мы все были тесно связаны друг с другом. Если мамы с папой не было рядом, я получала любовь от бабушки с дедушкой. Был даже период, когда я умоляла родителей, чтобы они оставили меня жить в Астрахани - настолько любила этот город.

— В перспективе и вы будете бабушкой. Тоже станете нянчиться с внуками?

— Вот честно могу сказать: не знаю (смеется). Появятся внуки - там и разберемся. Пока я не бью себя в грудь и не говорю, что буду самой лучшей на свете бабушкой.

«Мужчины творческих профессий мне ближе»

— Вы сейчас официально не замужем?

— Да, и мне хочется оставить какую-то загадку в этом вопросе. Нет необходимости что-то афишировать.

— У мальчишек ведь разные папы?

— Да. Но об отце Андрея я не рассказываю. Пока не хочу.

— Получается, вы были дважды официально замужем?

— Нет. У меня лишь первый брак был официальный, второй - гражданский.

— Это какая-то принципиальная позиция - больше не выходить замуж?

— Нет, так просто сложилось. И я не против того, чтобы снова когда-нибудь сыграть свадьбу. Совершенно не исключаю этого. Но я понимаю, что к этому вопросу в этот раз буду подходить очень серьезно и с полным ощущением, что это продолжительная история, что это действительно некая константа.

— А в первый раз, когда вы выходили замуж, было это ощущение?

— Нет. Я была очень молода и, кажется, не до конца понимала, что происходит в моей жизни. Наверно, думала, что надо это сделать. А может, мне просто было интересно. У меня не было внутри чувства, что это на всю жизнь. И сейчас со мной бы такого не произошло.

— Ваш первый муж - актер. Папа Макара - тоже (Иван Шибанов. - Ред.). Это уже судьба какая-то…

— У меня просто нет времени, если честно, общаться и знакомиться с людьми других профессий. Думаю, все дело в этом. Хотя на самом деле в последние годы у меня была такая возможность - знакомиться с другими мужчинами. Я не говорю сейчас, что у меня были с ними отношения. Просто когда я рассталась с папой Макара, то, естественно, могла с кем-то встречаться. Я бывала в разных компаниях и поймала себя на мысли, что мы с ними очень разные люди. Мне не хватает ментальной близости, когда рядом с тобой человек не творческой профессии. Да, мужчина может быть сам по себе очень интересный, творческий, с хорошим чувством юмора. И это по большей части зависит от человека, а не от его работы. Но представители творческих профессий мне ближе, интереснее.

— Выходит, отец младшего сына Андрея тоже связан с творчеством?

— Да, вы все правильно поняли! (Смеется.)

Личное дело

Ольга Павловец родилась 9 мая 1981 года в Астрахани. Папа - ведущий артист Ленинградского ТЮЗа Андрей Павловец, мама - доцент кафедры речи Санкт-Петербургской академии театральных искусств. Окончила СПбГАТИ, актриса Санкт-Петербургского театра «Буфф». С 2003 года снимается в кино и сериалах. Самые известные работы: «Тайны следствия», «Склифосовский», «Ментовские войны», «Агент особого назначения» и др.

Была замужем за актером Дмитрием Щербиной (в браке родился сын, который трагически погиб). Сейчас у Ольги двое сыновей - Макар (от актера Ивана Шибанова) и Андрей.