«Я рыженька и конопательная»: звезда «Гранда» рассказала, как попала в кино

«Гранд», «Короче», «Нефутбол» - Саша Кузенкина блестяще сыграла в каждом из этих проектов. Ее героини заряжают позитивом, но сама Саша мечтает попробовать себя в другом жанре. О нем девушка рассказала порталу Teleprogramma.pro.

В мечтах Саши — попробовать себя в драматическом жанре. В театре ей достаются именно такие роли, а вот в кино дело обстоит все совсем иначе.

— Саша, как вы оказались в актерском ремесле?

— Наверное, внешность все решила за меня. Я рыженькая, конопатенькая, с детства родителям говорили: «Ваша девочка не снимается в «Ералаше»? И в 9 лет мы с мамой пришли в театральную студию. Вот уже 20 лет я здесь и не жалею.

— Вы обмолвились про внешность. Сейчас это ваша визитная карточка, вы яркая, солнечная. В детстве данное отличие не доставляло хлопот?

— Нет, я все время чувствовала, что интересую окружающих, мне рано начали делать комплименты, отмечать, что я смешная. Ко вниманию я приучена.

— Получается, природа предопределила жанр, в котором вы работаете – ваши персонажи в кино легкие и беззаботные. Например, Юлия Комисарова из «Гранда», насколько она вам близка?

— Пока во мне видят образ легкого персонажа, беззаботного. Юля — она про позитив, беззаботность, наивность, про какую-то хитрость. Но не ту, что со злым умыслом, а от здоровой дури.

У нас много точек соприкосновения. Я у нее учусь, этот персонаж не зацикливается на проблемах, идет дальше и воспринимает негативный опыт со знаком плюс. Но актерам проще играть противоположность, дальше от себя.

— То есть вы хотите попробовать себя в драматической роли?

— Мне кажется, что в жизни я более осознанный, более сосредоточенный человек. В театре я получаю драматические роли, а в кино комедии. Мне нравится этот жанр, он легкий, но, конечно, хотела бы более серьезные и глубокие образы развивать.

— Как происходят съемки? Есть время на отдых?

— У каждого актера есть договор, я стараюсь прописывать, чтобы мне присылали тексты заранее. Я из тех, кому нужно время, чтобы прочувствовать, осознать. Я театральная, я привыкла к репетициям к процессу, а кино это результат. Но бывают такие ситуации, что и на смене дают новую сцену и ты должен прочитать и выучить.

— Есть ли какие-то границы, на что не решитесь?

— У меня были постельные сцены, но все в границах допустимого. Пока еще не сталкивалась с тем, что не приемлемо. Но, наверное, буду спрашивать у режиссера: для чего раздеваться, если это не совсем понятно и выпадает из общей канвы.

— Вы были заняты в съемках фильма «Нефутбол». Каково это — быть футболисткой?

— Очень непросто и безумно интересно. Я так увлеклась данным видом порта, что хотела бы продолжить заниматься им и дальше. Мы учились играть с нуля, сами выполняли трюки и финты. Тратится огромное количество сил, никакого спортзала не нужно.

— Вы теперь, что называется, «в теме». Скажите, заслуженно ругают нашу сборную по футболу или нет?

— Я тот еще эксперт. Футбол – это непросто. Мне кажется, что у кого-то есть предрасположенность, у кого-то нет. А еще там нужно пахать: ты играешь против команды соперников, в тоже время и в своей команде есть «конкуренты». Все время бегом, сосредоточен. Так что не буду пока судить наших ребят.

— Что для вас сложнее: сериал или фильм?

У меня не было главной-главной роли в полном метре, я не могу сравнивать. Мне приятнее работать в последнем формате, там идет другой хронометраж, там больше репетиций и процесса, все, что я люблю. А в сериале могут забубенить 20 страниц и надо снять их за 12-13 часов.

— Недавно на телеканале СУПЕР вышел новый комедийный сериал «Короче», мысли среднестатистического молодого мужчины. Что же в голове у наших мужчин?

— «Короче» — это новый формат для нашего кино. Сейчас время клипового мышления, много информации в сжатые сроки. Получилась некая макросъемка кусочка жизни героя, собирательный образ периферийного молодого человека. Он, безусловно, обаятельный и симпатичный, эдакий чудак. Надеюсь, что у нас не все мужчины такие.

— То есть, такие мужчины женщинам не нравятся?

— Мне кажется нет. Все таки мы хотим видеть рядом с собой успешного, целеустремленного партнера. Лично я люблю, когда у мужчины есть дело, горят глаза. Он может быть кем угодно: повар, пекарь, главное — гореть любимым делом.

— Не так давно вы зарегистрировали страницу в Instagram. С подписчиками общаетесь?

— Я очень не хотела регистрироваться, подруги буквально заставили. Потом долго не понимала смысла. Я еще никогда не выходила в эфир, но, думаю, что скоро попробую. С подписчиками тоже общаюсь, но не в директе, а в комментариях. Благодарю за теплые слова – это очень приятно. А предложения и приглашения всякие не принимаю, это небезопасно. В наше время близким не всегда можно доверять, а тут посторонний человек. Народ много чего интересного пишет.

— А как у вас обстоят дела с личной жизнью? Ваше сердце сейчас занято?

— Занято. Собой любимой. У меня период любви к себе. Думаю, если я полюблю себя, то смогу открыть сердце кому-нибудь еще.