Павел Прилучный: «Люблю дорогие машины, но у меня ипотека»

Актер и его супруга Агата Муцениеце рассказали Teleprogramma.pro о своей большой премьере, отношениях с деньгами, планах на лето и не только.

Мы встретились с семейной парой сразу после того, как они вернулись с «Кинотавра». У супругов в Москве долгожданная премьера киносериала «В клетке» для видеосервиса START. Пара вновь снялась вместе.

— Какие у вас впечатления от кинофестиваля? Все-таки «Кинотавр» — это ярмарка тщеславия или дружеская актерская тусовка?

Агата: Мне все очень понравилось! Я была на фестивале впервые. Мне показалось, что атмосфера очень легкая, все друг друга были рады видеть. Забавно, что за вечер до вылета в Сочи мне прислали комплект одежды для церемонии открытия. Топик изумрудного цвета сел шикарно, а юбка не застегнулась! Размер мой, но такой тонкой талии не существует в природе. Родился план: с вечера сутки ничего не ела, вообще ни крошки. И это помогло: вечером следующего дня перед выходом на дорожку юбка села идеально. Паше мы подобрали костюм горчичного цвета. Хотя он может пять лет подряд ходить в одном и том же костюме и чувствовать себя комфортно.

Павел: Я не большой любитель кинотусовок. Лет 9 или 10 назад я вел «Кинотавр» и после этого мне туда не хотелось возвращаться. Но, конечно, Сочи очень изменился за это время, и фестиваль тоже. Это небо и земля: сейчас все в городе красиво, чисто. Мы хорошо провели время, посмотрели пару фильмов.

— Вы вместе сыграли в киносериале «В клетке», Паша еще и продюсер этой истории. Почему захотелось снять именно спортивную драму?

Павел: Потому что у нас нет честных фильмов в этом жанре. В кино истории о спортсменах, боксерах постоянно приукрашивают, мол они все бегают с утра до вечера, все на ЗОЖе, все такие правильные. А в спорте не все так однозначно, иногда это и история саморазрушения, особенно, когда речь идёт о большом и травмоопасном спорте. Но «В клетке» — это в первую очередь не про спорт, это драма, где есть место и романтической линии, и библейским мотивам, и максимально правдиво снятым сценам боев, и взаимоотношениям между отцом и сыном. Все максимально честно!

— Кого дольше всего искали на роль?

Павел: отца главного героя, которого сыграл Владимир Епифанцев. Володя совершенно другой в этой истории: серьезный, сильный, настоящий мужик. И я видел его глаза на закрытой премьере: они у него горели, он очень благодарил за эту работу.

Агата: У меня тоже роль, которых я еще не играла. Персонаж сложный (продавщица, в одиночку воспитывающая сына) и был риск не попасть в нее вообще. Это девушка, обозлившаяся на весь мир в силу ряда обстоятельств. Было сложно, потому что у нас с ней нет ничего общего. На пробах я была собой недовольна, боялась всех подвести. Был достаточно серьезный кастинг на эту роль.

— Вы же понимаете, что в это никто не поверит! Скажут: муж-продюсер утвердил – все ясно.

Агата: Так я и шучу, что сплю с продюсером! Вернее, не шучу! Ну что смеяться. Так можно и про Миллу Йовович сказать, которая снималась у Люка Бессона, и про Анджелину Джоли и ее мужей – бред же.

— Знаю, что вы заядлые кино – и сериаломаны. Что из последнего впечатлило, вдохновило?

Агата: Нам очень понравился «Чернобыль». В восторге была от сериала «Обычная женщина»! Смотрели «Содержанок», конечно.

Павел: «Содержанки» очень красиво сняты. Саундтрек, интерьеры, актеры – все прекрасно. «Содержанки» — это прекрасно срежиссированная история.

…Полная откровенных постельных сцен. Агата, вы как актриса себя представляете в подобных?

Агата: У меня есть Павел, без него такое решение не приму, а он будет против. Хотя лично я считаю, что артист должен делать то, что говорит режиссер на площадке. Если ты ему доверяешь и согласился участвовать в его истории.

Павел: Я против. Если это эротическая драма, то я жену свою туда не пущу.

Агата: Ну вот мы и поговорили. Паша строг, да! И моих европейских взглядов не разделяет.

— С удивлением узнала, что вы взяли ипотеку недавно, чтобы купить дом. Даже востребованные артисты не могут приобрести жилье без кредита?

Агата: Слушайте, дом действительно дорогой, поселок элитный, а накопленных денег у нас не было.

Павел: не сказать, что мы много зарабатываем, высокие гонорары не заламываем. С щелчка купить дом мы не можем, нет. Ипотека давит, конечно, и так будет еще 15 лет.

Агата: Денег должно быть столько, чтобы о них не думать. Примерно такая у нас ситуация. Но и я не транжира. Это работая моделью в Милане в 16 лет, я могла спустить всю зарплату на сапоги. Но потом ты этим наедаешься и понимаешь, что точно не в этом счастье. Лучше мы деньги потратим на путешествие с детьми.

Павел: Я люблю классные, дорогие машины – это моя слабость. Но пока себе позволить не могу, у меня же ипотека.

— Материальные проблемы в принципе вам знакомы?

Агата: После рождения Тимофея был период, когда денег не было вообще.

Павел: Не придумывай, на еду были деньги!

Агата: Ага, на «Доширак». Мы только переехали в квартиру – Паша делал там ремонт, я только родила, а роды соответственно были платные. Я, понятное дело, не снималась, а у Паши только через неделю начинался новый проект. Короче, денег не было даже на коляску ребенку, но кто-то нам презентовал подарочную карту в магазин на 14 тысяч рублей, и мы купили коляску – за 13500. До сих пор ностальгия: новый дом, маленький Тимоша, Паша бегает и сам подкрашивает какие-то углы. Это было так романтично! После этого муж, наверное, думал: «Нет, не денег ради она вышла за меня замуж!» Мы ко всему с юмором стараемся относиться.

— Паша, если Агата, чисто теоретически, поправится на пару килограммов, вы как отреагируете: пошутите, сделаете вид, что не заметили?

Павел: За эти годы Агата столько раз поправлялась и худела – я видел жену в разном весе и люблю ее, независимо от этого.

Агата: Когда была беременна Тимофеем, я очень сильно поправилась. Причем, спрашивала у Паши: «Можно я еще пару конфет съем?» Он всегда отвечал: «Малышка, ешь, конечно, ты совсем не поправилась!» А сейчас я пересматриваю фотки и вижу на них бегемота! Я так и не вернулась в свой дородовой вес, кстати. Перед первой беременностью весила 49 килограммов, а сейчас 54. Но все говорят, что эти пять кг не заметны. Я не заморачиваюсь, главное, чтобы тело было подтянутым. Так себе и говорю, когда вечером пюрешечку наворачиваю. (Смеется). Хотя стоит мне немного поесть и выйти куда-нибудь в обтягивающем платье, все тут же пишут: «Она беременна третьим!» Не знаю, почему люди так хотят, чтобы мы родили третьего! Пока не собираемся. Моя мама вообще говорит: «Не смей рожать ему еще одного». Шутка!

— В июле у вас годовщина: восемь лет в браке. Как отметите?

Агата: Мы все делаем наобум, какое будет настроение, так и отметим, специально ничего не загадываем. Знаю только, что июнь-июль мы работаем, а август отдыхаем с детьми. Самое главное, что кризис семи лет мы успешно пережили в прошлом году – все у нас хорошо!