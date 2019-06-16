Татьяна Лазарева о разводе: «В помощи психотерапевта нет ничего зазорного»

Знаменитая актриса вместе с мужем Михаилом Шацем озвучила американский сериал «Семейный брак».

«Раз в неделю Луиза и Том встречаются в пабе перед сеансом семейной терапии и за бокалами вина и пива обсуждают свою жизнь и способы решения накопившихся проблем» — это и есть завязка сериала о паре на грани развода, который в русской версии озвучили Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Необычный сюжет и необычный формат: 10 серий по 10 минут.

О том, сколько времени заняла озвучка 100-минутного сериала, зачем семье психотерапевт и как быть, чтобы дело не дошло до развода, Teleprogramma.pro спросила у актрисы и ведущей Татьяны Лазаревой.

Спойлер для наших читателей: у Луизы и Тома дом, семья, двое детей, но они давно живут как друзья, нет тепла, понимания, нет интимных отношений. Женщина изменяет супругу, и чтобы «склеить разбитую чашку» пара отправляется к психотерапевту.

— Ситуация для нашей страны, где главные психотерапевты – собутыльники и подружки на тесной кухне, прямо скажем, нетипичная. Как вы относитесь к подобной терапии? Пошли бы сами, если бы дело дошло до развода?

— Я уже много лет взаимодействую с психотерапевтами и психологами, много работаю над собой. И, конечно, благодаря этому сериалу – я очень надеюсь! – наши соотечественники поймут, что в походе к семейному психологу нет ничего зазорного, это, прежде всего, помощь для людей, которые сами не в состоянии решить проблемы, накопившиеся между ними за многие годы.

— Наши люди эти походы только в заграничном кино и видят.

— И это досадно. В «Семейном браке» ведь даже не в психотерапевте дело, а в необходимости разговаривать друг с другом. Причем, не тогда, когда уже «глаза бы мои тебя не видели», а гораздо раньше, когда один из двух вдруг чувствует какую-то ложь — внутри себя или снаружи.

— Сколько по времени заняла работа над 100-минутным сериалом? Вы с Михаилом сидели рядом при озвучке в студии или голоса записывали отдельно?

— По поводу других персонажей ничего не знаю, я озвучивала только своего. Мы работали с Михаилом по-отдельности, потому что когда работаешь вдвоем – это занимает, как правило, больше времени. Я говорю, основываясь на своем ничтожном опыте озвучки, до этого давала свой голос только мультипликационным героям (Татьяна Лазарева озвучивала героев в лентах «Невероятный Блинки Билл», «Монстры на каникулах», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» — Прим. Ред.) Было это очень давно, так что навыков у меня немного. Я специально для озвучки прилетала в Москву, рассчитывая, что всё произойдет очень быстро. Но в итоге я зашла в студию в 11 утра и вышла из нее в половину четвертого утра следующего дня.

— Ого! Колоссальный труд! А, сидя на диване, кажется: да что там озвучивать? Шпаргалка с текстом имеется – главное попасть в звук, когда героиня рот откроет.

— На самом деле работа очень напряженная. Но с каждым часом нарабатывается опыт, ты говоришь всё лучше. Поэтому, когда после окончания записи вы с командой возвращаетесь в начало, прослушиваете, что вышло, приходится некоторые эпизоды перезаписывать.

— Татьяна, вашу с Михаилом пару столько раз «разводили» доброжелатели и пресса, что, наверное, вы и сами сбились со счета. Последней каплей для молвы стал ваш переезд с дочерью в Испанию, жизнь на две страны (Михаил Шац остался в Москве со старшими детьми – Прим. Ред.) Сейчас, спустя три года, возникают разговоры о воссоединении в России или Испании?

— Воссоединение? Не понимаю, о чем речь, мы не рассоединены с ним, мы просто живем на две страны. Он больше времени проводит в России, я — в Испании. Но мы часто видимся, отдыхаем вместе. Воссоединяться в какой-то одной из стран нет необходимости. Особенно в Испании. Просто здесь учится наша дочь, я нужна ей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и безопасность. А у нас с Михаилом насыщенная творческая жизнь, она не зависит от страны, в которой каждый из нас находится.

— Со временем становится легче или тяжелее порознь?



— Не могу сказать, потому что мы с Михаилом порознь не жили никогда, учитывая многочисленные способы связи, от которых иногда даже хочется спрятаться и убежать. В любой момент ты можешь нажать на кнопку — и человек будет рядом, никакой отъезд на это не влияет совершенно.

— Недавно прогремела новость о возвращении Михаила Шаца на телевидение. А вы полностью вычеркнули «работу в телевизоре» из своей жизни? Над какими проектами сейчас трудитесь?

— Честно говоря, не могу представить, какой проект на телевидении меня бы сейчас привлек, чтобы туда вернуться. Мне не интересно, я прошла этот этап. Сейчас работаю над своим Ютуб-каналом под названием «Лазарева». Разговариваю с экспертами и родителями об отношениях с детьми, отношениях друг с другом, о жизни. Проект очень перспективный, я чувствую заинтересованность людей в необходимости научиться общаться друг с другом, принимать и понимать друг друга. Это главный залог нашего комфортного существования.

Сериал «Семейный брак» смотрите эксклюзивно на «КиноПоиске».