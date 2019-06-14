Юлия Савичева: «Мы со свекровью категорически против няни»

Певица рассказала порталу Teleprogramma.pro об отношениях с близкими, о музыке и кондитерском хобби.

Талантливая певица, финалистка телепроекта «Фабрика звезд 2», участница Евровидения–2004 Юлия Савичева призналась в интервью порталу Teleprogramma.pro, почему не устает от жизни. Звезда откровенно рассказала об отношениях со свекровью, объяснила, почему у ее дочери нет няни и кого угощает своей фирменной выпечкой.

О музыке и соцсетях

Юлия Савичева недавно выпустила новую песню «Любовь найдет». Исполнительница рассказала, что в планах снять видео на этот сингл, а потом уехать на гастроли по стране.

– Песня очень мотивационная, про любовь. Естественно, таким же душевным и светлым будет клип, – рассказала Юлия. – Работаем над новой программой. Мы планируем выпустить новый альбом в конце года, и уже с программой отправится по городам и «весям». Это мое любимое занятие.

– Хотела бы еще раз поехать на Евровидение?

– Это очень щепетильный вопрос. Не могу однозначно ответить.

– Кто-то помогает вести соцсети?

– Я заядлый пользователь соцсетей. Ежедневно делаю публикации в Instagram. Реально каждый день и этим занимаюсь сама.

Об отношениях со свекровью

Юлия Савичева – приятный собеседник. Разговор о музыке свелся к откровенной беседе об отношениях с близкими. Певица рассказала, что за дочкой Аней, которой в июле исполнится два года, помогает присматривать бабушка – мама мужа. По словам знаменитости, у нее со свекровью складываются теплые, дружеские отношения.

– Я очень благодарна бабушке за то, что она сразу с пониманием отнеслась к ситуации. Она знает, что артист – это сложная профессия, затрагивающая все отрасли» жизни человека. Она невероятно помогает и не приемлет никаких обсуждений по поводу появления в нашем доме няни. Она, мне кажется, даже может обидеться.

– Хорошие отношения со свекровью – редкость. Как тебе это удалось?

– Дело в том, что она очень мудрый человек. Она безумно любит ребенка и хочет, чтобы девочка знала, что и бабушка, и дедушка всегда рядом. А не для галочки что-то по звонку делают. Свекровь хочет, чтобы все заботились друг о друге. Это очень важно. Она отдается этому всецело, пытается вложить в ребенка все, что она знает. Восхищаюсь, каждый раз, когда наблюдаю за этим.

– Аня посещает уже какие-нибудь кружки?

– Наши «развивашки» – это тоже бабушка. Это, наверное, такой тип женщин, которым я искренне восторгаюсь, как воспитателями.

– Хотела бы, чтобы дочь пошла по твоим стопам и стала певицей?

– Если у нее будет такое желание, то я не против.

О любимых фильмах

– Какой последний фильм ты посмотрела?

– Редко удается смотреть кино, а когда есть время, то предпочитаю мелодрамы. Последний сериал, который посмотрела – «Хороший доктор». Очень милый, рекомендую.

Как кулинария стала хобби

На вопрос о своем YouTube-канале Юлия Савичева ответила отрицательно. Становиться блогером певица не собирается, на ее официальном YouTube-канале – только музыка. И тут же призналась, что несколько лет назад ее захватило кулинарное хобби. Юля радует своих близких и друзей тортами собственного приготовления.

– Я сама пеку торты. Когда есть время и желание, то предпочитаю, не покупать подарок в магазине, а сделать своими руками. Мне кажется, что такой презент несет положительную энергетику, добрые мысли, эмоции, все то, что человек вкладывал в процессе творчества. А магазинные вещи сделаны без души.

– А кто тебя учил этому?

– Я смотрела видео-уроки. Сейчас очень много всего в интернете. Не нужно искать людей, которые вас обучат. Нужно пошерстить в Сети, выбрать профессионалов, присмотреться, кто делает, как делает, какие рецепты. Несколько раз попробовать и «остаться» там, где понравилось.

Юлия Савичева рассказала, что самым сложным десертом был двухъярусный шедевр, который она пекла на день рождения фотографа Екатерины Рождественской.

– Катя – это особенный человек, и мне хотелось сделать для нее тоже нечто эксклюзивное. У меня еще не было Ани, и я заморочилась по полной программе. Даже пробники маленькие испекла, чтобы выбрать вкус торта. Потратила на приготовление двухъярусного торта двое суток! Результат меня порадовал, я была счастлива, что все получилось, как задумала. Торт украсила живыми цветами, ягодами и фруктами.

Потом изучала, как сделать так, чтобы торт не рухнул. Но оказалось, что выпечка – не самое сложное. Самое ответственное – это доставить презент имениннице. Меня повез муж, а двухэтажный торт лежал на коленях. Я помню, как назло кто-то очень резко впереди нас затормозил, и муж тоже затормозил. В этот момент торт чуть не упал, я вовремя его поймала. Он не повредился. Поездка была очень нервной.

Про досуг

– У артистов нет таких выходных, как принято. В субботу и воскресенье мы обычно работаем. Когда бывает свободная минутка, то стараюсь проводить её с ребенком. Если честно, она сейчас занимает все мое время. И я от этого получаю только удовольствие.