Инна Маликова: «Я не люблю готовить!»

Певица рассказала о работе на сцене, жизненном кредо и о том, почему важен самоконтроль.

Инна Маликова – человек творческий и очень общительный. Руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» признается — секрет успешной карьеры кроется в том, что нужно много работать и быть самодостаточной. Инне Маликовой – 42, но выглядит певица максимум на 30.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Инна Маликова рассказала, почему не любит готовить и кто помогает ей выбирать стильную одежду.

– Инна, кто вас одевает? У вас есть стилист или вы сами собираете «луки»?

– Конечно, у меня есть команда, которая продумывает мои образы и концертные костюмы группы. В то же время и сама стараюсь следить за модными направлениями. Стилист, конечно, есть, и не один! Один человек занимается группой, один – мной: меня одевает стилист Оксана Он.

– Вы — такая стройная, признавайтесь, следуете ли вы какой-то секретной диете?

– Диет никаких нет. Я много занимаюсь спортом и рассказываю об этом в соцсетях. Для меня обязательны тренировки 5-6 раз в неделю: и функциональные, и пилатес, и танцевальные репетиции с коллективом. И так всю неделю, кроме воскресенья.

Сыну Инны Маликовой от брака с бизнесменом Владимиром Антоничуком – Дмитрию – в декабре исполнится 20 лет. По словам певицы, парень вырос очень самостоятельным и одно время тоже увлекался музыкой, играл на рояле. Дима даже несколько раз выступал вместе со своим знаменитым дядей на сцене. Но потом переключил свое внимание на приготовление еды.

– У вашего сына в Instagram в статусе написано: «Все туда, в этот шоу-бизнес! Все, но только не он!» Дмитрий не хочет быть артистом?

– Нет. Дима учится в Женеве, заканчивает университет. Он твердо решил заниматься бизнесом, связанным с кулинарией. Это его болезнь.

– А вы готовите?

– Ой, нет, это к сыну вопрос (смеется).

Возрождение «Самоцветов»

– Ваша группа «Новые Самоцветы» существует с 2006 года. Нет чувства рутины?

– Время летит быстро. Нашей группе «Новые самоцветы» пошел 14 год, а мы уже задумываемся о 15-летии. Много гастролируем и готовим новый трек, хотим за лето выпустить сингл. Участвуем в разных интересных проектах. Например, скоро намечается поездка на БАМ, готовимся ко Дню города Москвы. У нас всегда очень активная жизнь, мы не скучаем.

Инна Маликова призналась, что считает себя оптимисткой и поделилась собственной стратегией, как не впасть в уныние.

– Секрет хорошего настроения – не позволять себе даже на долю секунды уходить в негатив. Как только туда «пошел» – сразу вытаскивай себя. Должен быть постоянный самоконтроль и четкое внимание к себе.