Антонио Бандерас: «Я нашел романтический способ разрушить себя»

Испанский секс-символ дал эксклюзивное интервью обозревателю «Телепрограммы» .

На недавнем Каннском кинофестивале актер представлял фильм Педро Альмодовара «Боль и слава», который выходит в российский прокат c 12 июня. В этом фильме Бандерас выступает в виде альтер-эго своего друга, главного режиссера своей жизни - Альмодовара. Вместе они сделали восемь картин, вошедших в историю кино. А новая принесла Бандерасу и первый серьезный приз в его, казалось бы, такой успешной карьере - за лучшую мужскую роль в Каннах.

«Если увидите меня в глупых фильмах - знайте: я делаю это ради театра»

— Педро звонил мне на протяжении нескольких лет, но я был занят - у меня были какие-то другие проекты, от которых я не мог отказаться. Но и ему отказать я тоже не мог. Мы знаем друг друга почти 40 лет, и всякий раз, когда я заканчиваю сниматься у него, я не знаю, позовет он меня еще раз или нет. Но лишь заслышу звук горна, я тут как тут. Сказать ему нет - невозможно!

— Вы играете Альмодовара, а другой актер играет актера, в котором можно узнать вас.

— Да, он произносит реплики, которые в реальной жизни говорил я! В «Боли и славе» Педро осмысляет свои отношения с актерами, друзьями, собственной матерью - он хочет прийти к согласию со своим прошлым, закрыть какую-то главу, за что-то сказать спасибо, за что-то извиниться. Но то, что он показывает, даже более реально, чем было в жизни. Вот почему этот фильм не только личный, но и универсальный, он затрагивает сердца зрителей - ведь у всех нас болит спина, в конце концов все мы сталкиваемся и с отчаянием, и с величием. Каждый, кто смотрит этот фильм, понимает, что ему говорят о его собственных отце, матери, любви, друзьях…

— Дружба часто мешает работе. У вас не так?

— Наша дружба с Педро имеет специфический характер. Он очень закрытый человек, и некоторые аспекты своей личной жизни он никогда не обсуждает даже с друзьями. А я к нему никогда с вопросами и не лез! Но, прочитав сценарий, схватился за голову - мой бог, сколько я всего не знал! Я и понятия не имел, например, что ему так трудно далось примирение с собственной матерью. Сцена, в которой мать дает указания о том, как ее похоронить, была для меня очень эмоциональной. Педро любит на репетициях перед съемкой читать реплики всех персонажей, попутно давая свои указания актерам. Но тут он не смог дочитать мои реплики и заплакал. Я прогнал его: «Иди, я сам все за тебя сделаю!» Он действительно глубоко обнажает в этом фильме свою душу.

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— Вы говорили, что роль, в которой вам пришлось «убить Антонио Бандераса», принесла вам внутреннее раскрепощение. В чем это выражается?

— Ну, например, в том, что недавно я сделал кое-что очень глупое: нашел самый идеальный и романтический способ разрушить себя. Купил себе театр в моем родном городе Малага и трачу сейчас на него столько денег, что, наверное, мне придется сниматься теперь в очень глупых фильмах. Если увидите меня в глупых фильмах - знайте, я это делаю ради театра!

— Будете сами выходить на сцену?

— А как же! Я рожден в театре, всегда считал его своим призванием. Мы откроемся классическим мюзиклом «Кордебалет», который делаем вместе с американцами. Но играть в нем будут только испанские артисты - это спектакль о молодежи, о тех жертвах, которые мы готовы принести, чтобы реализоваться в искусстве. У театра два здания, одно из которых — школа, где учатся шесть сотен учеников, изучающих актерское мастерство, пение, танцы, - они тоже будут участвовать!

«В Голливуде мне чуть не снесло крышу»

— Как изменила вас жизнь в Америке?

— Знаете, я узнал своего отца, после того как в 1979 году уехал из Малаги в Мадрид. Тогда я и открыл его как человека, в котором я нуждался. Так же было и с моим родным городом. Когда я в нем жил, Малага была просто Малага, а когда я уехал, то очень по ней скучал. Испанию я начал понимать, когда перебрался в Америку… Ты лучше понимаешь то, что видишь со стороны. Что касается кино, Голливуд - это фабрика, где делают очень хороший, иногда даже великолепный продукт. Кино - это одновременно и искусство, и индустрия. Американцы очень хорошо понимают индустриальную часть дела. Кока-кола у них вообще супер - она освежает, щекочет вам горло и нос, все как надо. А в Европе делают хорошие вина, и это немного сложнее. Это не означает, что в Америке не делают хороших вин или что там нет потрясающих режиссеров, но то, что я почувствовал там на своем опыте, - это опыт работы в индустрии, которой в Испании нет.

— Голливуд изменился за это время?

— За 26 лет весь мир радикально изменился! И Голливуд сейчас не такой, как был. Теперь не важно, где ты снимаешь кино. Если Роберт Де Ниро едет сниматься в Японию, то этот фильм становится голливудским. Вообще сейчас я больше в Европе живу. С избранием Трампа, мне кажется, лучше находиться в Европе, чем в Америке. Хотя подобные политические процессы происходят во всем мире… В Испании сейчас очень популярна экстремально правая политическая партия. Люди не находят ответы на свои вопросы и бросаются в крайности. Никто не знает, что делать с мигрантами в Испании, где 20% населения без работы. А к нам каждый год приезжает 500 тысяч мигрантов! Выход, наверное, состоит в том, чтобы ехать в Африку и строить долгосрочные планы по улучшению жизни там, чтобы люди оттуда не уезжали. Но это планы на 50 лет. А какого политика это интересует? Им интересны ближайшие 4 — 8 лет. Это система, в которой явно что-то не так.