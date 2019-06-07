Михаил Шац: «Не люблю смотреть на себя по телевизору»

Юморист рассказал о личном и о том, почему не всегда смотрит эфиры со своим участием.

7 июня российский телеведущий и шоумен Михаил Шац отмечает день рождения. Накануне своего праздника юморист рассказал о съемках шоу «Дело было вечером» на канале СТС и почему Татьяна Лазарева не собирается возвращаться на ТВ.

– Как вы отмечаете день рождения?

– Я не очень люблю что-то готовить специально. Люблю импровизировать в этот день. Вот и сегодня буду. Люблю подарки! По этому поводу вообще нет предпочтений. Просто жду праздника!

– Судя по комментариям пользователей в интернете, можно сделать вывод, что зрители соскучились и рады снова вас видеть на экране. Вы сами с каким ощущением смотрели первые выпуски шоу СТС «Дело было вечером»?

– Честно говоря, я отвык от всего этого, да и не люблю смотреть на себя. В такие моменты мне кажется, я что-то не так сказал или сделал. Наверное, всё это питерская рефлексия. Но получилось, что премьера шоу совпала с победой «Зенита», у меня было отличное настроение, поэтому я решился. И, кстати, не расстроился.

– Расскажите тем, кто ещё не видел, в чём суть нового шоу?

– Две команды, состоящие из трёх селебрити и одного зрителя, прошедшего кастинг, сидят на разных диванах и играют друг с другом. И всё это мотивируется максимальным денежным призом в пятьсот тысяч рублей. Что меня очень радует, половина денег идёт на благотворительность. А в какой именно фонд, решает звёздный гость.

– Для вас какая главная идея проекта?

– Каким бы ни был человек, открытым или закрытым, азарт берёт верх. И в этом смысле моя задача как ведущего – освободить участника от каких-то условностей и дать ему стать играющим ребёнком. И вы знаете, всем непременно хочется победить, причём неважно, во что играть.

– Вам как ведущему предоставили возможность импровизировать на съёмках?

– Конечно, есть условный синопсис, а моя импровизация состоит в реакциях на то, как ведут себя участники программы. Это знакомая для меня история. При этом у нас целый набор игр, а в каждом выпуске герои проходят где-то пять или шесть.

– Насколько вам интересны такие игры вне съёмок?

– Почему бы и нет. Мне нравится «Шляпа» – игра, в которой просто нужно вытянуть слово из шляпы и показать его, а друзья должны угадать. Эта история хороша тем, что в неё очень хорошо играть и с детьми, и с взрослыми: например, когда собираются мои друзья, дети, их одноклассники, получается смешанная компания.

– После возвращения на ТВ, наверное, чаще всего вас спрашивают, почему с вами не ведёт Татьяна Лазарева?

– Я могу сказать так: во-первых, она не получала подобных предложений, во-вторых, насколько я знаю, она и сама не собиралась возвращаться на телек. Сейчас она работает над своим YouTube-каналом, который посвящён воспитанию детей. Более того, Таня ещё занимается коучингом, причём довольно успешно.

– Кстати, про YouTube. Новое поколение выросло на соцсетях. Вас молодёжь узнаёт?

– Сейчас расскажу вам интересную историю. Как-то я был на «Прожарке Гнойного» в Stand-Up Club № 1. Так вот он ко мне подошёл, приподнял свои фирменные тёмные очки и поблагодарил за «Хорошие шутки». Это было забавно.

– Начав карьеру стендапера, вы стали ближе к современному поколению. Как решились на это?

– Всё получилось случайно на самом деле. На меня вышли ребята из того же клуба и предложили поучаствовать в программе «Шоу историй» – это такой формат сторителлинга. Мы создали с ними одну историю, запустили её на YouTube, и она собрала достаточно много просмотров и позитивных комментариев. Тогда мне показалось странным, что, несмотря на то, что у меня немножко другая подача юмора, меня приняли хорошо. После этого мы поговорили с ребятами, и я начал на регулярной основе, потихонечку, там выступать, собирая материал. Так, в течение года я наработал на сольный концерт.

– Что помогает сделать ваш материал понятным для ровесников ваших детей?

– У меня на концертах большой разброс, то есть молодёжи интересно тоже. Я много работаю над этим, шлифую программу, а мои коллеги помогают мне с молодёжным сленгом. Для меня стендап – это не просто истории из жизни, а психотерапия в том числе. Потому что во время концерта выговариваешься, рассказываешь о своих проблемах, формируешь какое-то отношение к ним.