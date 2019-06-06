Экс-звезда МТV Ольга Шелест: «Я до сих пор не завела себе Телеграм!»

Телеведущая Ольга Шелест поделилась с порталом Teleprogramma.pro впечатлениями от Евровидения, объяснила феномен Мадонны и поведала, что делает ради счастья детей.

За что любят Мадонну, не попадающую в ноты, в какие кружки ходят дочки и почему от работы иногда хочется отдохнуть? Телеведущая Ольга Шелест рассказала порталу Teleprogramma.pro о закулисье Евровидения-2019 и воспитании детей.

Почему не важно, как поет Мадонна

– Недавно отгремело Евровидение, но в соцсетях до сих пор обсуждают выступление Мадонны. Вам удалось ее увидеть «вживую»?

– «Вживую» с Мадонной я встречалась намного раньше, еще на премии МTV Music Award в Нью-Йорке, она потрясающая. На Евровидении-2019 я ее не видела. Ее выступление было покрыто тайной. Неизвестно было, где она живет, когда приедет, и где репетировала. Но в итоге звезда все-таки вышла на сцену.

– А как вам ее вокал? После концерта Мадонну обвинили в том, что она не попадала в ноты.

– Слушайте, Мадонна, мне кажется, никогда не попадала в ноты. Кто был на ее живых концертах, прекрасно понимает, КАК поет Мадонна. Мадонна – это не про голос. Мадонна – это про то, о чем ее песни; про то, что она декларирует своим поведением, всей своей жизнью. Эта женщина – абсолютная икона self-made (сделала себя сама), а голос – уже немного вторичная история. Несмотря на его отсутствие, она совершила революцию в поп-музыке. От ее харизмы впадаешь в ступор. Она обладает бешеной энергетикой, которая поглощает и заполняет всю комнату, когда ты находишься рядом с ней. У меня именно такие впечатления о ней. То, что она делает на сцене – какие-то невероятные перфомансы, продолжает быть в струе наравне с молодыми – это круто!

Дочки-матери

– В какие кружки ходят ваши дочки Айрис и Муза?

– Они с очень раннего возраста посещают всякие «развивашки»: и рисуют, и поют, и карате, и капойэра, и балет – много всего в их жизни. Но я не ставлю цели вырастить из них музыкантов, актрис или певиц. Неважно, кем они станут. Главное, чтобы девочки выросли счастливыми. И я надеюсь, что воспитываю счастливых детей.

– А как вы отдыхаете на выходных?

– В выходные мы куда-нибудь выезжаем, либо встречаемся с друзьями, ходим в кино и на представления. Иногда просто валяемся дома, смотрим мультики, играем.

– Любите ли вы готовить?

– Готовить я не люблю! Я не тот человек, который стоит у плиты, вдохновленный каким-то там блюдом. Нет! Я – абсолютный в этом смысле профан.

О соцсетях и работе

– Есть ли у вас телеграм?

– Вы не поверите, но я из отсталых слоев населения (смеется), которые еще не завели себе этот мессенджер. Мне кажется, что в моей жизни очень много соцсетей, поэтому я пытаюсь их регулировать.

– Вы такая творчески заряженная всегда. Как не сгореть на работе?

– Работа – это мое главное увлечение. Я очень ее люблю и реально хожу на работу, как на праздник. Очень скучаю, когда у меня случаются какие-то перерывы. Вот было Евровидение, потом был «отход» от этого шоу. Сейчас много съемок навалилось. Но уже заканчивается сезон, и все мы на лето выдохнем.