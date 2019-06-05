Что сказал физик-ядерщик о сериале «Чернобыль» и о зараженных территориях

Наш эксперт нашел в популярном фильме несколько ляпов. Осторожно, спойлеры!

Американский мини-сериал «Чернобыль», снятый НВО, побил все мыслимые рейтинги. Очевидцы трагедии и те, кто хоть что-то о ней помнит, ведут в Сети настоящие дебаты по поводу «было не было», «правда-неправда».

Портал Teleprogramma.pro привык полагаться на мнения специалистов, а потому мы поговорили с Дмитрием Горчаковым, научным сотрудником компании «Эксорб», занимающейся проблемами переработки и утилизации радиоактивных веществ.

Дмитрий, закончивший в свое время физтех, смеется, рассказывая, что бывших физиков-ядерщиков не бывает, поэтому смотреть сериал в качестве обычного зрителя не получилось: глаз зацепился за все допущенные в сериале ляпы. Но, как оказалось, этих самых ляпов было не так уж и много!

Для Дмитрия тема Чернобыля достаточно близка. По крайней мере, ему есть с кем ее обсудить на профессиональном уровне. Его начальник был ликвидатором на ЧАЭС и, впоследствии, разрабатывал возможности к получению чистых продуктов от скота, пасущегося на зараженных территориях.

— Насколько грамотно изложена ситуация в сериале?

— В целом в сериале основная канва аварии и ключевые моменты по ликвидации последствий озвучены довольно точно. Все важные, значимые риски, опасности о том, что проплавится реактор, что возможен взрыв из-за воды, что скопилась внутри – это все правда. То, что упал вертолет при ликвидации – это тоже правда. Другое дело, что есть определенные неточности в каждом из этих эпизодов.

Какие-то из них показаны очень достоверно и точно, вплоть до совпадения с кинохроникой. Например, момент, когда солдаты сбрасывали графит сверху… Довольно точно показан эпизод. И даже речь генерала Тараканова воспроизведена почти дословно. А вот эпизод с падением вертолета в первой серии… Вертолет действительно там падал, но не в апреле, а позже.

Видно, что авторы очень хорошо знакомы с материалом, они в него погрузились. Но зачем-то они жонглируют фактами, исходя из какого-то художественного смысла. Где-то это не так принципиально, ну упал вертолет не в то время. А где-то, например, в сцене с шахтерами –перебор. Действительно, шахтеров приехали уговаривать копать под реактор, обеспечивать там охлаждение – это правда. Но все происходило совсем не так, как показано в сериале.

— То есть, туда люди ехали добровольно?

— Абсолютно. Никого не надо было загонять под дулами автоматов. Были эпизоды, когда люди получали большие льготы, но ехали туда не за деньгами и не за премиями. Были, конечно, и те, кого, в первую очередь, интересовали деньги и льготы, но это не было массовым явлением.

Эпизод с водолазами, например… Он тоже творчески переосмыслен. Такой эпизод действительно был, три человека туда спускались, спускали воду. Но и объем воды там был поменьше, и не было такой драматичности. Фонарики там не гасли. Вообще, есть описание всего процесса реальными участниками. Из этих троих двое живы до сих пор, то есть, они получили не очень большую дозу радиации. Не было там прямо смертельной угрозы, была вполне рабочая обстановка.

Ну и по шахтерам тоже есть их воспоминания. Никто там голышом не работал с лопатами, работала и техника. В принципе, можно сказать, что 50 на 50. Ключевые моменты показаны, ну, а то, что где-то понесены потери, то это потому что масштаб большой трагедии попытались уложить в небольшой хронометраж. Это то, что касается фактических обстоятельств аварии. А сами истории персонажей и Легасова, и Щербины – здесь, конечно, есть вопросы.

— Как вы считаете, академик Легасов все-таки сам ушел из жизни или это было убийство?

— Я слышал, что якобы академика убили, замаскировав убийство под самоубийство. Мол, сделали это для того, чтобы он что-то там не рассказал. Но, скорее всего, эта версия – просто теория заговора. Скорее всего, он сделал это сам. Но здесь я совсем не специалист, это просто мое оценочное суждение.

— Мог ли реактор взорваться из-за испытаний или, может быть, это саботаж, теракт?

— Ну вот, опять же: версии теракта и саботажа – это из разряда теорий заговоров. В то время могли думать что угодно, когда ничего не было известно. И в сериале есть такие разговоры. До сих пор есть разные точки зрения, но, на мой взгляд, присутствует сочетание нескольких факторов: виноват и персонал, и диспетчеры, попросившие не выключать реактор, и ошибка конструкторов, и технический дефект самого реактора.

Персонал на самом деле осудили, возложив на них всю вину, директора, и главного инженера, и его зама, Дятлова. Просто все наложилось. Как любая большая проблема, авария сложилась из множества мелких наслоений. Реакторы такого типа работают на трех АЭС России: Смоленской, Курской и Ленинградской. Технически реакторы уже переработаны: внесены изменения в конструкцию, так что подобного рода аварии там уже невозможны. Ну и регламент работы персонала там уже тоже изменен. То есть то, что позволяли себе делать операторы тогда – сейчас невозможно из-за новых инструкций, требований и так далее. Опыт извлечен.

— Появились механизмы, способные работать в условиях высокой радиации?

— Если вы говорите о роботах, с помощью которых можно устранять последствия аварии, то, я думаю, что такие роботы уже есть просто в силу того, что технологии на месте не стоят. Есть уже и электроника, и робототехника, устойчивая к воздействию высоких помех. Так что, думаю, да, подобные механизмы уже существуют, в том числе и на случай подобных аварий. И у МЧС, и у военных, и просто для каких-то гражданских операций.

— Повторение Чернобыльской катастрофы, в принципе, возможно?

— Ну, как невозможно… У нас с тех пор случилась еще и Фукусима, когда никто и не ожидал. Любая ядерная авария изучается, в конструкцию всех АЭС мира вносятся коррективы и делается все, чтобы подобная авария никогда больше не случилась. Но никто и никогда не сможет гарантировать, что не случится что-то новенькое. Просто потому, что ни одна техника не работает на 100% надежности. Та же авария на Фукусиме совершенно не похожа на Чернобыльскую.

Сейчас на АЭС гораздо больше систем безопасности. Это и ограничения для персонала, чтобы они не делали ошибок, и применение следящих механизмов и систем, которые сами следят за оборудованием, не допуская аварийных ситуаций. Так что, да – точно такой же аварии на АЭС не будет, но сказать о том, что вообще нет возможности аварий – нельзя.

Нельзя сказать, что в следующую аварию мы сможем быстро построить саркофаг. Так что сейчас все меры направлены на то, чтобы не допустить катастрофы. Поэтому современные станции с новыми типами реакторов строятся уже сразу с саркофагом. Теперь при возведении реактора сразу строится мощный бетонный купол, полностью закрывающий реактор и все находящееся внутри радиоактивное оборудование. У Чернобыльской станции такого еще не было. Теперь же, если случится какой-то взрыв, то все останется внутри – расчет идет на это.

— Когда перестанут быть опасны зараженные Чернобыль, Припять и окружающие территории?

— Больше всего территорий подверглись заражению цезием – это продукт распада топлива. Его период полураспада равен тридцати годам. Это значит, что каждые 30 лет его становится в 2 раза меньше. И отчуждение территорий – это не навсегда. Конечно, при нашей жизни этого не случится, но за столетия территория будет становиться все более чистой.

Есть еще загрязнение плутонием. Вот его период полураспада – десятки тысяч лет. Но он загрязнил не такую уж и большую территорию: стронций и плутоний выпали в тридцатикилометровой зоне. А цезий – да, улетел и покрыл тысячи квадратных километров. Территории Украины, Белоруссии, России загрязнены до сих пор. Но цезий все же разлагается, и были государственные программы по возвращению этих территорий в народное сельское хозяйство.

Существуют территории, где людям жить можно, но есть запрет на ведение сельского хозяйства. Но уже существует ряд технологий, позволяющий выращивать на зараженной территории чистую продукцию.

— На сегодняшний день так и не существует мероприятий, способных полностью переработать и утилизировать все эти фонящие изотопы?

— Вряд ли задача будет ставиться таким образом, потому что большие территории, большие объемы. И концентрация слишком большая. Так что если это все перерабатывать, то это будет слишком дорого. Поэтому технологии будут направлены на то, чтобы не очищая территорию, вести на ней нормальное хозяйство. Чтобы радионуклиды, находящиеся в земле, не переходили в продукты. Такие технологии уже существуют. Были целые госпрограммы, в которых фермерам, госколхозам, совхозам и давали специальные препараты, и применяли эти разработки. Но постепенно эти программы сворачивались и, насколько я понимаю, их в России уже совсем нет. Так что как, например, в Брянской области живут люди – это отдельный больной вопрос.

— Каково ваше общее впечатление от сериала «Чернобыль»?

— Я смотрел сериал профессиональным и даже несколько профессионально-деформированным взглядом, находил много ошибок и это, конечно, портило впечатление. Но, в целом, если сделать скидку на художественный вымысел, на художественный язык кино, скорее – да, мне понравилось.

Это мощная работа, которая попыталась охватить необъятное. Авторы отразили ключевые, важные моменты большой истории, и это хорошо. Хорошо и то, что поднимается сама тема и поднимается на таком серьезном уровне. Есть, конечно, ряд замечаний к шаблонности и стереотипам. Это то, как все пьют водку ящиками, обращаются друг к другу «товарищ», ну не могут они без этого, да и бог с ним. Так что если на это не обращать внимания, то, в принципе – хорошо.