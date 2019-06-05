Интервью Елена Валюшкина: «Мои дети делают, что хотят»
Интервью

Елена Валюшкина: «Мои дети делают, что хотят»

Ксения Падерина

Популярная актриса - о воспитании сына и дочери, розовых волосах и отношении к пирсингу.

В сериал «Толя-робот», который только что прошел на канале ТНТ, Елена Валюшкина попала «по знакомству» - его снимала та же команда, что и фильм «Я худею», где она играла маму главной героини. Здесь Елене снова досталась роль матери - женщины категоричной и властной. 

— Мне позвонил режиссер и сказал: «Лена, у меня есть для тебя очень хорошая роль. Я тебе пришлю сценарий, ты почитаешь», - рассказывает актриса. - А я ответила: «Даже читать не буду, я согласна». 

Елена Валюшкина. Кадр из фильма «Толя-робот»
Елена Валюшкина. Кадр из фильма «Толя-робот»

— Это уже ваше любимое амплуа - роль мамы. 

— Ну я уже как-то вышла из возраста, когда можно играть Наташу Ростову или Золушку. И мужскую роль мне сложно дать. Поэтому я играю свой возраст. В этом нет ничего необычного. К тому же все мамы у меня разные. Еще никто из коллег не упрекнул меня в том, что я повторяюсь. 

— Ваша героиня осуждает выбор дочери, все время пытается наставить ее на путь истинный. Вы тоже мама.  

— Насколько вы даете свободу своим детям? 

— Начнем с того, что все матери наставляют своих детей. Все считают, что знают жизнь лучше. Но сравнивать нас с героиней абсолютно незачем, потому что мы абсолютно разные. Эта женщина всю жизнь прожила в деревне, работала на заводе, для нее все остальное - это разврат. Мои дети, конечно, более свободны, они делают то, что хотят. Но в рамках разумного. И если бы моя дочь решила стать певицей, я бы, конечно же, ей помогла. Но если им в голову придут какие-то совсем бредовые идеи, то я, имея жизненный опыт, буду отговаривать. Хотя пока у меня такого не было. 

«Татуировка у Васи красивая» 

Елена Валюшкина с дочкой. Фото: Инстаграм
Елена Валюшкина с дочкой. Фото: Инстаграм

— Если сейчас, например, придет ваша дочь-школьница и скажет: «Мама, я хочу розовые волосы», вы ей это разрешите? 

— Да она какой только уже не была! И с розовыми волосами, и с бордовыми. Волосы - это ерунда. Зачем из-за этого переживать? 

— А если речь пойдет о татуировке или пирсинге? 

— Ну вот сын у меня сделал и то и другое. Маше все это категорически не нравится. Она считает, что украшать себя таким образом нельзя. У Васи другое мнение. Хотя он мне сказал: «Мама, я больше и не буду, мне хватит этого». Я говорю: «Ну и замечательно». 

— Когда вы только узнали о татуировке, что испытали в тот момент? 

— Шока у меня не было. Я просто спросила, будет ли он продолжать дальше. Сын меня успокоил: «Нет, мама, я не собираюсь весь быть татуированным». Я ответила: «Спасибо и на этом». Кстати, татуировка у него очень красивая. Он учится в архитектурном институте, так что рисунок связан с этой тематикой. 

— Ваша дочка сейчас заканчивает девятый класс. Она уже думала о будущей профессии? 

— Пока у нее тоже на уме художественное направление. И Маша, и Вася хорошо рисуют. Поэтому я думаю, что это будет тоже что-то художественное, может быть, связанное с дизайном. 

Елена Валюшкина. Фото: Инстаграм
Елена Валюшкина. Фото: Инстаграм

— Как так получилось, что вы вырастили двух художников? 

— Я сама окончила художественную школу в детстве, очень хорошо рисую. А папа у нас вообще по первому образованию архитектор (бывший муж Елены, актер Александр Яцко. - Авт.). Думаю, все это, естественно, наложило отпечаток. 

— А если бы кто-то из них пришел и сказал: «Мама, хочу быть артистом», вы бы поддержали? 

— Конечно! 

— Многие ваши коллеги считают, что это тяжелая профессия, зависящая от целого ряда условностей, людей, везения. И поэтому хотят оградить детей от актерской жизни. 

— Но ведь это в любой профессии так. Везде нужно везение, востребованность, талант, профессионализм. Я же как-то существую в этой профессии и отец их тоже. Так что, думаю, если они пойдут, у них все будет хорошо. 

«Они абсолютно самостоятельны»

Маше и Васе повезло с мамой: она с ними на одной волне. Фото: Инстаграм
Маше и Васе повезло с мамой: она с ними на одной волне. Фото: Инстаграм

— Ваш сын-студент еще живет с вами или уже переехал? 

— Нет, он с нами. Захочет отселиться - пожалуйста. А пока ни он нам не мешает, ни мы ему. Если не захочет уезжать - будем жить все время вместе. Это не проблема. 

— Нет опасений, что он тогда все время будет лежать на диване, смотреть телевизор и ждать, когда мама поднесет ему тарелку супа? 

— Это, по-моему, не наш вариант. У нас все сами себе суп наливают. 

— Учитывая, что вы все время где-то снимаетесь, насколько ваши дети самостоятельны в быту? 

— У нас есть хозяйка по дому, которая мне очень помогает. Когда меня нет в Москве, она вместе с детьми. Поэтому они не одни, всегда присмотрены и ухожены. У нас с этим все в порядке. А вообще мои дети абсолютно самостоятельны. Они с десяти лет ездят летом в лагеря - в Америку, в Англию. 

— Вы в детстве были такой же? 

— Мы тоже каждое лето ездили в пионерский лагерь, причем на все смены. Родители постоянно нас в лагерь сдавали. А как иначе? В то время по-другому и не прожили бы. 

— Чем вы занимаетесь, когда в работе выдается затишье? 

— А у меня его не бывает! Я сдаю спектакли, репетирую их, играю, езжу на гастроли. А в перерыве, если появляются какие-то свободные дни, я путешествую. Недавно была в Америке. У меня была мечта - проехать на машине знаменитую трассу от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, по побережью. И я сделала это! Прямо сейчас я в Болгарии (разговор состоялся по телефону. - Авт.). Потом улечу в Стокгольм, затем в Англию. И все это в перерывах между съемками. А в декабре, надеюсь, осуществлю еще одну свою мечту - полечу в Перу, чтобы своими глазами увидеть наконец Мачу-Пикчу. 

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Елена Валюшкина: «Мои дети делают, что хотят»
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