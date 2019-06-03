Звезда сериала «САШАТАНЯ» Алексей Климушкин: «Если бы я был олигархом, как Сильвестр, то потратил бы все деньги на кино»

На улице поклонники обращаются к нему Сильвестр Андреевич и всерьез задаются вопросом: олигарх он на самом деле или нет? Портал Teleprogramma.pro пообщался с одним из самых харизматичных актеров сериала «САШАТАНЯ» на ТНТ и узнал, на какие жертвы ему приходится идти, почему съемки в сериалах вырабатывают спортивную закалку и какое хамство можно услышать от фанатов.

С Алексеем Климушкиным мы встретились в парке на Таганке. Здесь актер бывает часто, любит прогуляться и перевести дух между 12-часовыми съемками сериала «САШАТАНЯ», новый сезон которого стартует 3 июня. Кепка, солнечные очки и рюкзак. С первого взгляда в нем сложно узнать того самого Сильвестра Андреевича, владельца заводов, газет, пароходов.

— Вы как-то обмолвились, что работа сериального актера – это труд шахтера. Почему?

— Шахтерский забой, по-другому и не скажешь. Здесь творчество уходит на второй план, на первый выходит спортивная закалка. Ты на зубах, вопреки всему по 20 дублей пытаешься улыбаться, искать позитив в себе. Каждый вечер мне дают двадцать страниц текста, и в 9 часов утра я должен их как-то через себя пропустить. А все мы любим спать, кушать, отдыхать, но это отодвигается на второй план и думается только про текст. Все фантазии розовых очков уходят напрочь, если поставишь себя на это место.

— У вас в Instagram много видео со съемочной площадки, а том числе есть кадр, где вы в гипсе. Это один из многочисленных примеров, на что приходится идти актеру. Вспомните, какие еще тяготы и лишения были в вашей карьере?

— Я когда-то работал у Ильи Олейникова и Юрия Стоянова в программе «Маршрутка». После Юры мне достался костюм супермена, эдакий испанский чулок, когда все закрыто. В нем я провел в Санкт-Петербурге целый съемочный день. Потом мы говорили с Юрой, и он признавался, что это настоящая пытка, до слез, ни в туалет сходить, ничего. Также и в гипсе: ни почесаться, ты как ребенок. В гипсе пролежал примерно часов десять, но я понимаю, что в Воркуте при -40 с кайлом в руке тоже, наверно, шахтерам в забое не сладко.

— Бывало, когда в работе встречались моменты, которые недопустимы и вы отказывались

играть?

-Я «придераст». Я отвечаю за то, что есть. Хоть продюсера зовите, хоть режиссера, хоть Эрнста. Когда-то Чарли Чаплин сказал: моя боль может вызвать у кого-то смех, но мой смех не может вызвать у кого-то боль. Как только это забывают наши ведущие, комики, артисты, я просто отхожу в сторону.

— Сколько длится съемочный день?

— С учетом обеда, задержек и накладок, по двенадцать часов выходит.

— Получаются 12 часов ты на площадке, 12 учишь текст. Когда отдыхать?

— Никогда. Это забег на долгую дистанцию, здесь больше спортивного драйва, а времени на созерцание как у Бергмана или Тарковского – нет.

— Когда появляются выходные, как предпочитаете их проводить?

— Бассейн, пробежки в парке, выставка Мунка, поход в оперу – это то, что делает мне большой кайф в голове и ставит все на свои места. Сразу понятно, кто я на этой земле, чего я стою, чего мы все стоим, чего стоит Сильвестр Андреевич.

— А на семью и детей время остается?

— Не все на продажу, это личные вопросы, и я бы не хотел на них отвечать. Сейчас всем разрешено говорить обо всем, но это неправильно. Есть запретные темы, лучше промолчать. А то некоторые звезды и ведущие несут такое, что раньше люди стрелялись после подобных слов.

— Ваш герой по сюжету неприлично богат. Если бы у вас был аналогичный финансовый резерв, на что тратили бы деньги?

— На кино. Я бы делал свое кино, которое, скорее всего, отличалось бы от сегодняшнего. Мне нравятся фильмы, на которых я воспитан – это наше советское блестящее кино от Рязанова, Данелии, Гадая. Еще меня будоражит авторское кино, очень уважаю Ларс фон Триера. В свои н***цать лет я вдруг стал поклонником английского комика Рикки Джервейса. У него великолепные работы «Автолайф», «Дерек», «Массовка», готов идти к нему подмастерьем.

— Вас часто узнают на улице? Как складывается общение с поклонниками?

— Если хочешь, то узнают, не хочешь — нет. Надел кепку, очки, наушники и можешь идти спокойно.Я вот недавно ездил на выставку в Третьяковку, пока очки не снял, никто даже не оборачивался. Но я уже не в том возрасте, чтобы козырять перед девочками или бросать понты. Это всегда возвращается и дает по шее. Но если узнали и просят автограф или фото, не отказываю. Люди разные бывают: шутят, улыбаются. С ними я с удовольствием общаюсь в Instagram. А бывает и быдло, начинают что-то кричать, предъявлять.

— Чьи работы вас вдохновляют, являются примером?

— Я вышел из советских времен, мне близки работы Олега Янковского, мои дети тоже выросли на фильмах Марка Захарова. У нас этот язык разговорный, мы другого не приемлем. И когда некоторые, как они себя называют, звезды, начинают что-то говорить, то я не понимаю, как они дома общаются.

— Многие мечтают покорить Голливуд. Вы ставите для себя такие цели?

— Какую роль я там могу сыграть, не зная толком языка? Немного. Наверное, по сюжету мне в 90-е вырвали язык и в трюме корабля отправили в Майами и вот я там хожу мычу. Все. Понятно, что каждый пытается покорить Голливуд, как и Москву. Но тут больше зависит не от места, а от веры в человека. Есть очень хорошая история про Леонида Куравлева. Он снимался у Шукшина в картине «Живет такой парень». Это был первый фильм Василия Макаровича и худсовет дал добро, но попросил заменить главного героя. Шукшин встал и сказал: ну либо он будет сниматься, либо сами снимайте это кино, развернулся и ушел. Его догнали, съемки разрешили, и Куравлев потом сказал: только эти слова сделали меня актером, только одна вера в человека делает такие чудеса. И когда актер находит своего режиссера, случаются Высоцкий и Любимов, Эфрос и Яковлева Ольга. Начинаются легенды. Такого сейчас не ищут, я пытаюсь общаться со многими продюсерами, они дают советы богу, а на выхлопе смотрю, и мне бы было стыдно, если бы в 70 лет я снял пятьдесят фильмов такого порядка.

— Если выдается возможность куда-то поехать, то куда отправляетесь и какие страны

запомнились больше всего?

— Я тепло отношусь к Франции, там живут мои друзья, но душой полюбилась Италия. Там произошла мистика, у меня вдруг обнаружилась двоюродная сестра. Это было три года назад. Сначала я думал, что ТНТ шутит, программа «Розыгрыш» цветет и пахнет. На Кинопоиске нахожу объявление на латинице: «помогите найти моего двоюродного брата Алексея Климушкина, я Алла Климушкина, живу в городе Триест в Италии, телефон». Прочитал и забыл, а через год оказался в Абана-Терма, купался, ездил в Венецию и приболел. Делать нечего в гостинице, висел в Интернете и мне опять попалось на глаза это объявление. Решил позвонить и через два часа Алла с дочкой были у меня. Мы так и не поняли до конца всех родственных хитросплетений, но по фамилии, по корням уже не у кого спросить, все ушли. Видимо, дедушка жил на две семьи, так что теперь у меня есть родственники в Италии.

— А где хотели бы побывать?

— В Японии. Не могу объяснить, но по какому-то глубинному зову меня тянет в Киото, Окинаву. Пока, к сожалению, не по Сеньке шапка, не понимаю, случится поездка или нет.

— Наверняка за свою актерскую карьеру вы много где бывали в России. Было время посмотреть нашу страну или сцена-гостиница-самолет?

— Я за 15 лет гастролей четыре раза вдоль и поперек всю страну проехал. Часто приходили после выступления и падали, но иногда удавалось рассмотреть и влюбиться. Я без ума от Владивостока. Наверно, это энергетика океана, тебя накрывает вся мощь стихии. Благовещенск и амурская осень бесподобны. Это краски, яркость, совсем не российская флора и фауна. Мне кажется, что даже птицы до сих пор думают, что они живут в Китае.

— Что лично вам Ближе Санкт-Петербург или Москва?

— Это как папа и мама, правая и левая рука. Плюс я футбольный фанат, что добавляет остроты выбору. В Москву влюбился еще в детстве. Нас привезли на экскурсию, сводили к дедушке Ленину, в Большой театр и с тех пор я стал наезжать, мне здесь хорошо дышалось. Не зря говорят, что Москва большая деревня: идешь-идешь, и тут холм, овраг, спускаешься и попадаешь как в деревню, в детство – это приятно. Последние 15 лет вся работа, в основном, в здесь, в Питере не заладилось, город сказал: езжай к мамке, и я поехал.

— Часто можно услышать фразу «в СССР было лучше». Это ностальгия или действительно было

лучше?

— Сейчас либо за, либо против, но я родился и вырос в Союзе и помню очереди, прилавки без всего, нищебродство наше и идеи, которые были. Я вырос на ленинградском рок-клубе. Мы все идеи говорили, играя в футбол, или слушая Галича, Бориса Гребенщикова, Цоя. Голос Америки тоже слушали, читали в самиздате Булгакова, как сейчас помню, мне на неделю давали книгу. А моего друга поймали за этим. Было тяжело? Было! А месяц назад я попал в Грузию и ощутил, что такое Советский Союз в хорошем понимании. Было много г***, но и много хорошего. В Грузии осталась вся концентрация доброго. Там удивительная атмосфера. Это не просто гостеприимство, оно и у нас есть – это другое. Они меня покорили. Нет национальностей, а есть простые понятия хороший ты человек или плохой, хорошая музыка или плохая, хорошее кино или плохое. К этому стоит вернуться, не надо создавать корпоративную этику, когда кукухи хвалят

кукух и дают сами себе призы, кричат какие мы крутые

— Какие планы на будущее, где видите себя через несколько лет?

— Любые проекты и «все могу» – этот этап уже прошел. Как будет, так будет, делай свое дело. Наверно, вывод скучный, но именно такой мне подсказывает жизненный опыт. Дай бог здоровья, а остальное украдем.