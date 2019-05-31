Интервью Министерство обороны и одежда от Юдашкина: звезда сериала «Склифосовский» рассказал о съемках в саге «Андреевский флаг»
Интервью

Министерство обороны и одежда от Юдашкина: звезда сериала «Склифосовский» рассказал о съемках в саге «Андреевский флаг»

Юлия Кирина

Актер Дмитрий Миллер сыграет в картине одну из главных ролей – сына адмирала. Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.

В апреле 2019 года в Калининграде начались съемки картины «Андреевский флаг» по заказу Первого канала. Военная мелодрама будет состоять из 16-серий и посвящена непростой службе офицеров-подводников. Звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Миллер в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.proприоткрыл тайну съемок и рассказал о своей роли.

Сага о семье адмирала и форма от Юдашкина

47-летний Дмитрий Миллер исполнит одну из главных ролей в сериале «Андреевский флаг». По словам актера, фильм интересен не только своим звездным составов, но и костюмами. Разрабатывал дизайн военной одежды модельер Валентин Юдашкин, который несколько лет назад создал коллекцию формы для сухопутных войск и военно-морского флота.

Фильм расскажет о семейной драме, военном долге и кодексе чести.

«По сюжету, сериал – это сага об адмиральской семье, в которой я играю сына адмирала», – рассказал Дмитрий Миллер.

По словам артиста, для того, чтобы лучше вжиться в роль, ему пришлось изучить военную литературу. Дмитрий Миллер рассказал, что на съемках ему очень помог личный опыт службы в армии. Артист признался, что до сих пор продолжает работу над ролью.

«Чтобы лучше понять своего персонажа, собираюсь встретиться с настоящими офицерами–подводниками, это определенная каста военно-морского флота», – рассказал Миллер.

Актер рассказал, что старается проживать роль только в кадре и «не тащить» образ в личную жизнь.

«Я не могу сказать, что долго выхожу из роли. Как только сказали: «Стоп! Снято!», расслабляюсь и отпускаю персонажа. Мне совершенно не мешает это, я не нахожусь в образе по 24 часа в сутки за пределами съемочной площадки. Это очень тяжело, ненужно и непрофессионально», – поделился актер.

На съемках фильма развернутся настоящие учения

Съемки военного сериала проходят на всей территории Калининградской области. Фильм поразит зрителей своей масштабностью. В создании саги принимает участие Министерство обороны РФ, поэтому учения военных кораблей и подводных лодок будут сняты в реальном времени. В картине также сыграют такие известные российские артисты, как Юрий Стоянов, Елена Проклова, Илья Носков, Анатолий Васильев. По словам Дмитрия Миллера, премьера сериала «Андреевский флаг» состоится на Первом канале осенью 2019 года.

О семье и вере в себя

Дмитрию Миллеру удается совмещать личную жизнь и актерскую карьеру. Артист женат на актрисе Юлии Деллос, пара воспитывает сына Данила и дочерей-близнецов Алису-Викторию и Марианну-Дарину. По словам артиста, после съемок он всегда торопится домой.

«Мой день построен сумбурно. Могу прилететь, побыть дома, потом сбегать на репетицию в театр, а вечером снова вернуться к семье. Вот так, урывками: работа-дом. Но в этом что-то есть, люблю свою профессию», – рассказал Дмитрий Миллер.

Отвечая на вопрос о неудачах, актер признался, что секрет успеха заключается не только в ироничном отношении к жизни. По его словам, важно договориться с самим собой и не зацикливаться на плохом.

«С неудачами сталкивается много людей, часто в профессиональном плане начинающие актеры терпят фиаско на кастингах. В таких случаях верить в себя – это одна история, но нужно уметь отвлекаться, иметь хобби. Самое главное – не грузить и не грызть себя», – поделился своей жизненной философией актер.

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Министерство обороны и одежда от Юдашкина: звезда сериала «Склифосовский» рассказал о съемках в саге «Андреевский флаг»
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