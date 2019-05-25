Как парень без обеих рук научил главного героя сериала «Толя Робот» жить с бионическими протезами

Дублер Александра Паля по сериалу «Толя Робот» Константин Дебликов рассказал о своем первом опыте работы в кино и современных технологиях, облегчающих жизнь людям с ограниченными возможностями.

Похоже, на ТНТ нашли нового героя нашего времени. Уже в мае в эфире телеканала покажут новый вдохновляющий сериал «Толя Робот» о любви и желании жить полной жизнью вопреки любым трудностям.

Чьи руки мы увидим в сериале

Главный герой — Толя (Александр Паль), молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги, и в повседневной жизни использующий бионические протезы. Даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его члены общества.

На протяжение всех съемок вместе с актерами на площадке работал Константин Дебликов, молодой парень из Воронежа когда-то потерявший руки, и также, как и Толя, использующий в жизни бионические протезы.

Константин дублировал Александра Паля, снимаясь в самых сложных сценах. В интервью Константин вспомнил о своем первом опыте работы в сериале и рассказал — насколько облегчили ему жизнь современные технологии.

Как ты попал в этот сериал?

— Меня нашел на фейсбуке Коля Куликов, сценарист. Мне нравилось то, что он делает, я следил за его карьерой еще со времен стендапа. И мне хотелось с ним познакомиться, как-то взаимодействовать. Он оказался очень приятным человеком. И то, что мне довелось быть причастным к этому проекту, меня радует. Это очень круто.

Что ты подумал, когда прочитал сценарий? Почему ты согласился участвовать в съемках сериала?!

— Я прочел весь сценарий. И даже делал некие пометки на предмет реальности и правдоподобности некоторых моментов, касающихся протезов.

То есть отмечал, может ли герой реально выполнить все те действия, которые описаны, или это невозможно. Потому что на нашем ТВ зачастую любят людей с протезами представлять некими Терминаторами, которые могут сделать все, да еще так классно и красиво, что просто вау.

В сценарии сериал «Толя Робот» удалось найти ту грань, между тем, что человеку хотелось бы делать, и что он реально может сделать. И я считаю, что это очень здорово.

Конечно, хочется видеть героя, который все преодолевает. Но Толя сложнее, видно, как он переживает свою трагедию и видно, что он не отчаивается.

Правильно показывать человека с инвалидность не однобоко, а более глубоким, у которого внутри борьба, с историей, которую не все знают.

Толю вдохновляет любовь к девушке. А что вдохновляет тебя?

— То же самое. Любовь, мои близкие. Я думаю, что важно найти то, что ты любишь. Тогда у тебя появятся силы преодолевать трудности. Активная жизнь человека с инвалидностью начинается с того, что он может найти себе любимое дело. Любовь, поддержка — это тоже то, что вдохновляет человека, чтобы жить.

Тебе близок по духу этот персонаж?

— Мне близко то, что Толя не опустил руки. Это то, что нужно проповедовать в нашей стране. Людям с инвалидностью не хватает уверенности, сил встать с дивана и что-то делать. Поэтому ту мысль, которую несет персонаж Толи, я полностью разделяю. Эта мысль очень важна.

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Чему можно поучиться у Толи?

— Помимо того, что Толя не сидит, сложа руки, а делает реальные дела, влияет на свою жизнь и пытается чего-то добиться, у Толи можно поучиться самоиронии, более легкому и адекватному принятию себя, без пафоса и трагедии. Даже в такой ситуации есть место шутке, иронии, смеху.

В твоей жизни что-то изменилось после съемок?!

— Немного выросло количество моих подписчиков в Инстаграм. Сильно ничего не изменилось, но я получил опыт, мне очень понравилось быть на съемках, было очень приятно общаться с актерами. С Сашей Палем сложились очень хорошие отношения.

Может ли сериал «Толя Робот» поменять отношение к людям с инвалидностью?!

— Я надеюсь, что так и будет. Судя по реакции в интернете, людям очень интересна эта тем, для многих она табуирована и связана с какими-то страданиями, с какой-то даже нищетой. И показ такого героя, как Толя, это то, что сможет стряхнуть с людей окаменелые стереотипы.

Для многих бионика — это полная загадка. Ты мог бы как-то попроще объяснить людям — как это работает? Это какая-то магия… сила мысли и все такое?

— Ничего сложного. Бионические протезы — это не вещь из далекого будущего. Это не то, что мы видим в «Звездных войнах» или в «Терминаторе». Бионические протезы руки — это технология, которая появилась еще в 1956 году в Советском Союзе.

Мой протез сделан именно по этой технологии. Он работает от напряжения двух мышц предплечий. Внутренняя мышца делает хват, вторая — отпускает. Есть еще хват в кулак. Две мышцы управляют движением кисти.

Здесь нет нейроуправления, нейроинтерфейсов. Обратной связи у протезов нет, они не чувствуют тепло и текстуру предметов. Но технологии активно развиваются, и я надеюсь, что в ближайшие 10-20 лет появится на рынке нечто новое. И вот тогда можно будет говорить про какую-то магию или что-то в этом роде.

В сериале Толя лишен и рук, и ног. При этом он пользуется бионическими протезами. Встречались ли тебе подобные случаи в реальной жизни?

— Да, я знаком с разными людьми и травмами. У меня есть один знакомый, который ходит на протезах бедра. Такие люди тоже живут активно и интересно. В этом плане сериал ничего не выдумал, все это правда, люди живут с протезами активно, могут дать сто очков многим людям без инвалидности.

Долго ли надо учиться работать с бионическими руками?

— Все зависит от того, есть ли у тебя желание. Люди, которые по каким-то причинам не могут получить протезы после ампутации, просто учатся делать все без них. Учиться потом что-то делать протезом для таких людей бывает изнурительно. Все зависит от того, что именно ты хочешь делать протезами. На самом деле, все просто. Играть в пинг-понг — легко. Застегивать молнию или пуговицы — тоже не сложно. Просто надо немного поучиться, уделить этому время.

Какая из функций для тебя самая сложная?

— Если мы говорим, какое действие приносит больше проблем, то это любое действие с мелкой моторикой, мелкими предметами. Чем мельче предмет, тем больше внимания нужно проявить. Больше всего мне не нравится поднимать монеты с гладкой поверхности. Поэтому за «Толю Робота» мне платили по безналу (смеется).

Как тебе работалось с Александром Палем, приходилось ли объяснять ему какие-то нюансы?

— Да, я Саше пытался показывать, как надо правильно сжимать руку, чтобы было более правдоподобно. Давал советы, как следует манипулировать предметами.

Какая сцена из «Толи Робота» далась наиболее сложно?

— Сложнее всего было с приготовлением яичницы. То, как я разбиваю яйца, например. Обычно я делаю это в других протезах. На съемочной площадке было непросто. Ну и по нескольким причинам было непросто сниматься в любовной сцене. Во-первых, присутствовало смущение. Во-вторых, было нелегко расстегнуть бюстгалтер.

Насколько они доступны и каким образом человек, получивший увечья может стать обладателем подобных высокотехнологичных протезов?

— Протезы стоят дорого, бионические иностранные протезы стоят миллионы рублей. За одну кисть можно отдать до 5 миллионов рублей.

Но это не значит, что протез даст тебе все возможности на эти деньги. Самое больше заблуждение, что дорогой протез делает огромное количество манипуляций и буквально вернет вам руку, если мы говорим про кисть. Это не так.

Существуют доступные протезы на рынке, хотя они тоже стоят сотни тысяч рублей. Но их можно получить за счет государства, бесплатно, если вы гражданин России.

Я хочу сказать тем, кто не может получить протезы (не верит в это или получает какое-то сопротивление в Фонде Социального страхования), вы можете обращаться ко мне, в мой Инстаграм, я как раз занимаюсь тем, что помогаю людям получать технические средства реабилитации. Хороший протез можно получить бесплатно. Это займет какое-то время, но это возможно.

«Толя Робот», с 20 мая, с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ