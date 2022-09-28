Идиллия: Подольская показала, как годовалый сын в пижамке самостоятельно чистит зубы вместе с братом

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться большим количеством песен.

Примечательно, что артистка уже больше 10 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым, который во всем ее поддерживает. Недавно исполнитель хита «Зурбаган» стал первым гостем на новом шоу своей жены «Ваша Наташа».