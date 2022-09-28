Идиллия: Подольская показала, как годовалый сын в пижамке самостоятельно чистит зубы вместе с братом

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться большим количеством песен.
Примечательно, что артистка уже больше 10 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым, который во всем ее поддерживает. Недавно исполнитель хита «Зурбаган» стал первым гостем на новом шоу своей жены «Ваша Наташа».
На этот раз Подольская решила обсуждать в эфире нюансы в воспитании детей. Сама она подарила мужу двоих наследников: Артемию уже семь лет, а Ивану скоро исполнится два года. Певица часто путешествует с сыновьями, а старшего даже берет с собой на мероприятия.
На это раз Подольская засняла своих детей утром. Артемий пошел чистить зубки. Его примеру последовал и Иван, который был в пижамке. Он расставил плюшевые игрушки и стал чистить зубки. Примечательно, что старший сын Преснякова даже сел на пол, чтобы быть на одном уровне с братом. Певица с умилением наблюдала за ними.
«Ваня, ты с мишаней чистишь зубки? Всех усадил и чистит зубки», – отметила артистка.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, какие самостоятельные наследники у Подольской. Многие также отметили, что Артемий подает хороший пример брату, поэтому мальчик быстро учится. «Ну что за идиллия», «Просто потрясающие сыновья! Все сами», «Ваня так быстро растет», «Услада для маминых глаз», — стали писать подписчики.