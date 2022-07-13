Идеальные лодыжки: Нетребко в прозрачной тунике блеснула рельефной фигурой на Сардинии

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Оперная дива живет в Вене, но раньше часто приезжала в Россию не только на гастроли, но и чтобы навестить родных.

В этом году с ней перестали сотрудничать некоторые театры, поэтому у нее появилось больше времени на отдых.