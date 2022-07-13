Идеальные лодыжки: Нетребко в прозрачной тунике блеснула рельефной фигурой на Сардинии

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Оперная дива живет в Вене, но раньше часто приезжала в Россию не только на гастроли, но и чтобы навестить родных.
В этом году с ней перестали сотрудничать некоторые театры, поэтому у нее появилось больше времени на отдых.
Нетребко в начале лета провела время дома, наслаждаясь прогулками и общением с друзьями. А недавно она оказалась в Италии, где не только посещала интересные места и каталась на яхте, но и выступила на сцене с Юсифом Эйвазовым. Артистка порадовала публику своим участие в «Аиде» в Вероне.
А теперь Анна решила опубликовать кадры, на которых позирует на Сардинии. Оперная дива была в купальнике и прозрачной тунике. Ее лук дополняло боа.
Колоритный наряд позволил ей блеснуть загорелой фигурой в лучах солнца. Нетребко продемонстрировала рельефные ножки. Она добавила изысканных красок образу с помощью украшений.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Закатилось солнце — заиграли краски», — написала звезда.
Однако Анна призналась, что кадры были сделаны в прошлом году. Оперная дива восхитила поклонников. К слову, многие считают, что за последние недели она постройнела.
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