И в 51 год словно кукла: Кудрявцева в белом струящемся платье с высокой талией щегольнула на улице

Лера Кудрявцева уже большую часть своей жизни работает на телевидении. Она ведет «Новую волну» и «Песню года». Также ее часто зовут на светские рауты. Однако блондинка предпочитает свободное время проводить дома с мужем Игорем Макаровым и четырехлетней дочкой Марией. Но недавно появились слухи, что звезда переживает кризис в отношениях.
Лера опровергла слухи о разводе. Она провела отпуск без мужа, а недавно и сам Макаров отдохнул на курорте без возлюбленной. При этом 1 сентября они вместе отвели дочку в садик. Однако телеведущая часто делится переживаниями и тревожными мыслями.
А на этот раз она выложила видео, на котором запечатлено, как она едет за рулем на работу, а потом в белом струящемся платье макси с высокой талией прогуливается по улице. Кудрявцева не стала делать подпись к видео. Однако поклонники восхитились нежным образом. Многие заметили, что звезда выглядела грустной.
Добавим, что на работе стилисты подбирают для нее наряды. Все чаще она носит яркие костюмы. О своей жизни телеведущая рассказывает редко. Но недавно Алена Жигалова попросила оставить коллегу в покое. Она отметила, что у Леры действительно непростая полоса в жизни, но не нужно заострять на этом внимание, так как она сама со всем разберется.