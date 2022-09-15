И в 51 год словно кукла: Кудрявцева в белом струящемся платье с высокой талией щегольнула на улице

Лера опровергла слухи о разводе. Она провела отпуск без мужа, а недавно и сам Макаров отдохнул на курорте без возлюбленной. При этом 1 сентября они вместе отвели дочку в садик. Однако телеведущая часто делится переживаниями и тревожными мыслями.

А на этот раз она выложила видео, на котором запечатлено, как она едет за рулем на работу, а потом в белом струящемся платье макси с высокой талией прогуливается по улице. Кудрявцева не стала делать подпись к видео. Однако поклонники восхитились нежным образом. Многие заметили, что звезда выглядела грустной.