«И так весь день! И прям даже не стыдно»: Собчак в белоснежном бикини покрасовалась на шезлонге в Турции

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и может похвастаться своими передачами, в которых берет интервью у именитых людей.
Блондинка также предпочитает не пропускать важные мероприятия. Она следит за модой и пополняет гардероб обновками каждый сезон.
Но недавно Ксения отправилась в отпуск. Она решила провести время с семьей. Компанию ей составил муж Константин Богомолов, а также сын Платон и падчерица Аня. Они приехали в Турцию, где нежатся на солнце на побережье Эгейского моря.
Примечательно, что Собчак часто демонстрирует свои образы. А на этот раз она запечатлелась в белоснежном бикини на шезлонге.
Ксения продемонстрировала стройную фигуру. Хотя область живота она предпочла скрыть от глаз своих подписчиков.
«Лежбище котиков вас приветствует! Лежу весь день так, ни хрена не делаю. Купальничек Натальи Ким. Вот такой у меня вид! И так весь день! И прям даже не стыдно!» — заявила звезда.
Поклонники отметили, что Собчак хорошо выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что накануне телеведущая признавалась, что ее облепили дети и она чувствует себя суперженщиной.
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«Какая вы посвежевшая», «Белый купальник для смелых», «Таким и должен быть отдых», «Как же вам хорошо», — прокомментировали кадры подписчики.