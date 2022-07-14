«И так весь день! И прям даже не стыдно»: Собчак в белоснежном бикини покрасовалась на шезлонге в Турции

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и может похвастаться своими передачами, в которых берет интервью у именитых людей.

Блондинка также предпочитает не пропускать важные мероприятия. Она следит за модой и пополняет гардероб обновками каждый сезон.