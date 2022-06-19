И сразу фигура «песочные часы»: 66-летняя Долина предстала в белом комбинезоне со струящимися брюками палаццо

Лариса Долина уже давно стала популярной исполнительницей. У нее сотни тысяч поклонников. Певица преподает в вузе, а также регулярно снимается в телевизионных шоу.

В свои 66 лет она может дать фору даже более молодым коллегам. Артистка похудела и сменила гардероб, поэтому носит как мини-платья, так и смелые молодежные наряды.