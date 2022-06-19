И сразу фигура «песочные часы»: 66-летняя Долина предстала в белом комбинезоне со струящимися брюками палаццо

Лариса Долина уже давно стала популярной исполнительницей. У нее сотни тысяч поклонников. Певица преподает в вузе, а также регулярно снимается в телевизионных шоу.
В свои 66 лет она может дать фору даже более молодым коллегам. Артистка похудела и сменила гардероб, поэтому носит как мини-платья, так и смелые молодежные наряды.
Недавно Лариса Александровна отметилась в брюках-шортах. Она не побоялась выглядеть дерзко. А вот 18 июня певица провела время на съемках нового клипа.
В соцсетях появились кадры, на которых артистка щеголяет по улицам Москвы в белоснежном комбинезоне с модными брюками палаццо. Образ дополняли туфли на каблуке. Стилист также приготовил для нее женственные шляпки.
Долина выпрями волосы и сделала неброский макияж. Наряд подчеркнул ее фигуру и сделал силуэт визуально «песочные часы», подчеркнув талию.
«Московские сюжеты… Московские улицы… Всю Москву так и не удалось изучить и узнать. Москва довольно долго меня не принимала, но я ведь всегда добиваюсь того, чего хочу», – написала звезда.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие стали писать ей комплименты.
«Ох! Красота», «Очарование, грация и нежность», «Лариса, как вам идет это платье невозможно описать словами!», «Так выглядеть в 66 это особый вид искусства», «Талия просто космос», «Фигура статуэтки, песочные часы», «Наряд очень красивый», — прокомментировали пост подписчики.