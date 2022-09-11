И ей 67 лет: Долина в черном прозрачном платье засветила изящные формы в «Квартирник у Маргулиса»

Примечательно, что Лариса Александровна похудела и уже больше года демонстрирует луки из нового гардероба. Она особенно любит яркие брючные костюмы, но для выступлений порой выбирает и мерцающие вечерние платья. Летом ее не раз видели в шортах. 10 сентября артистке исполнилось 67 лет. В этот день на НТВ показали передачу «Квартирник у Маргулиса» с ее участием.

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