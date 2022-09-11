И ей 67 лет: Долина в черном прозрачном платье засветила изящные формы в «Квартирник у Маргулиса»

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов. Артистка уже несколько лет преподает в вузе. Также она успевает участвовать в съемках телевизионных шоу, выступать на фестивалях и посещать вечеринки. Несмотря на элегантный образ, звезда регулярно показывает класс на танцполе.
Примечательно, что Лариса Александровна похудела и уже больше года демонстрирует луки из нового гардероба. Она особенно любит яркие брючные костюмы, но для выступлений порой выбирает и мерцающие вечерние платья. Летом ее не раз видели в шортах. 10 сентября артистке исполнилось 67 лет. В этот день на НТВ показали передачу «Квартирник у Маргулиса» с ее участием.
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На этот раз Долина изумила публику. Именинница щегольнула в черном платье с прозрачной тканью. Она подчеркнула талию и засветила стройные изящные ноги во всей красе. Объемная укладка и макияж дополнили вечерний аутфит. Певица исполнила несколько песен, сорвав овации. Она буквально покорила публику и вокалом, и свои образом.