Гвинет Пэлтроу пояснила, зачем назвала ароматическую свечу в честь своего полового органа

Забавные товары от бренда голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу уже стали героями анекдотов. Но ее ароматическую свечу за 75 долларов под названием This Smells Like My Vagina («Пахнет как моя вагина») уже ничего не переплюнет.
В новом интервью 49-летнюю звезду спросили, зачем она дала обычному товару такое провокационное название.
«Можно я скажу это в утренней телепередаче? Эта свеча действительно похожа на провокацию, цель которой заявить: «Удивительно быть женщиной во всех отношениях. Удивительно иметь такую силу, и вы заслуживаете такой свободы», — высказалась Пэлтроу в шоу Today.
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Добавим, что в одном из ранних интервью актриса призналась, что свеча была названа так в шутку. Гвинет бездельничала со своими коллегами по бренду, взяла понюхать новый товар и отметила, что тот пахнет «как ее вагина». Все посмеялись, но решили, что будет неплохо добавить «немного панк-рока» в линейку продукции и назвать свечу в честь первой ассоциации, пришедшей на ум актрисе. Кроме того, провокационное название было призвано бороться со стыдом, который постоянно присутствует в разговорах о женском теле.
Напомним, недавно Пэлтроу подтвердила, что уже не интересуется съемками в кино — ей важнее продвигать свой бизнес.