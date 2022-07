Гвинет Пэлтроу пояснила, зачем назвала ароматическую свечу в честь своего полового органа

Забавные товары от бренда голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу уже стали героями анекдотов. Но ее ароматическую свечу за 75 долларов под названием This Smells Like My Vagina («Пахнет как моя вагина») уже ничего не переплюнет.

В новом интервью 49-летнюю звезду спросили, зачем она дала обычному товару такое провокационное название.