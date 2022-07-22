Гвинет Пэлтроу перестала сниматься в кино и не скучает по актерской профессии

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу нигде не снимается уже три года. Последние ее появления на экране были в сериале Netflix «Политик», снятом ее мужем, и в кинокомиксе Marvel «Мстители: Финал».

49-летняя артистка решила сосредоточиться на своем лайфстайл-бизнесе и совершенно не скучает по съемкам в кино и сериалах.