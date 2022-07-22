Гвинет Пэлтроу перестала сниматься в кино и не скучает по актерской профессии

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу нигде не снимается уже три года. Последние ее появления на экране были в сериале Netflix «Политик», снятом ее мужем, и в кинокомиксе Marvel «Мстители: Финал».
49-летняя артистка решила сосредоточиться на своем лайфстайл-бизнесе и совершенно не скучает по съемкам в кино и сериалах.
«Нет, я не скучаю… Я действительно совсем по этому не скучаю, - сказала актриса в интервью передаче Sunday Today. - Мне так повезло заниматься этим, и я уверена, что когда-нибудь еще это сделаю. Команда всегда пытается заставить меня сняться в фильме. Но мне очень нравится то, что я делаю сейчас, и мне нравится, насколько быстро это происходит. Как вы знаете, мы можем создать новый продукт буквально из воздуха. Это так мощно».
Пэлтроу добавила, что не мечтает о кинобизнесе. Но когда-то она обещала своей матери, что сыграет в театральной постановке, и теперь собирается выполнить данное обещание.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, в 2008 году Гвинет основала компанию Goop, которая затем стала производить различные товары для дома и здоровья. Правда, ее бизнес неоднократно был подвергнут критике и судебным искам за лженаучные советы и вредные для потребителей товары.