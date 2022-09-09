Грудь даже не прикрыла: Бузова в одной шелковой сорочке блеснула сокровенным в постели

На этот раз Ольга провела неделю в Антальи. Она взяла с собой купальники и романтичные наряды. Поклонники заметили, что телеведущая поправилась. В мини-бикини она не скрыла животик. Примечательно, что ей часто дарили цветы, особенно в ресторанах.

В итоге в номере у нее оказалось около десятках букетов алых роз. Поклонники стали подозревать, что у нее новый роман. Однако сама звезда показывала лишь PR-директора Антона, который с ней отдыхает