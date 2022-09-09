Грудь даже не прикрыла: Бузова в одной шелковой сорочке блеснула сокровенным в постели

Телеведущая на отдыхе в Турции позволила себе не скрывать прелести фигуры и отказаться от белья.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова давно покинула шоу «Дом-2». Теперь она ведет новые проекты и продолжает давать концерты. Артистка привыкла постоянно находится в центре внимания, поэтому следит за фигурой, постоянно наряжается и все чаще демонстрирует смелые образ, которые подчеркивают ее красоту. Недавно звезда уехала отдыхать в Турцию.

На этот раз Ольга провела неделю в Антальи. Она взяла с собой купальники и романтичные наряды. Поклонники заметили, что телеведущая поправилась. В мини-бикини она не скрыла животик. Примечательно, что ей часто дарили цветы, особенно в ресторанах.

В итоге в номере у нее оказалось около десятках букетов алых роз. Поклонники стали подозревать, что у нее новый роман. Однако сама звезда показывала лишь  PR-директора Антона, который с ней отдыхает

8 сентября Бузова провела последний день на курорте. После ужина она поспешила в номер. В соцсети она выложила видео, на котором предстала в одной шелковой сорочке белого цвета. Она отказалась от нижнего белья, поэтому засветила скромную грудь. Артистка села на кровать, блеснув своими прелестями на камеру. 

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Но она так и не уснула. Ольга позвала своего PR-директора и предложила посмотреть фильм.  Антон с радостью согласился. 

Поклонники удивились тому, что артистка даже не прикрыла свои прелести, когда оказалась в одном номере с другом. 

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