Грудь даже не прикрыла: Бузова в одной шелковой сорочке блеснула сокровенным в постели

Ольга Бузова давно покинула шоу «Дом-2». Теперь она ведет новые проекты и продолжает давать концерты. Артистка привыкла постоянно находится в центре внимания, поэтому следит за фигурой, постоянно наряжается и все чаще демонстрирует смелые образ, которые подчеркивают ее красоту. Недавно звезда уехала отдыхать в Турцию.
На этот раз Ольга провела неделю в Антальи. Она взяла с собой купальники и романтичные наряды. Поклонники заметили, что телеведущая поправилась. В мини-бикини она не скрыла животик. Примечательно, что ей часто дарили цветы, особенно в ресторанах.
В итоге в номере у нее оказалось около десятках букетов алых роз. Поклонники стали подозревать, что у нее новый роман. Однако сама звезда показывала лишь PR-директора Антона, который с ней отдыхает
8 сентября Бузова провела последний день на курорте. После ужина она поспешила в номер. В соцсети она выложила видео, на котором предстала в одной шелковой сорочке белого цвета. Она отказалась от нижнего белья, поэтому засветила скромную грудь. Артистка села на кровать, блеснув своими прелестями на камеру.
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Но она так и не уснула. Ольга позвала своего PR-директора и предложила посмотреть фильм. Антон с радостью согласился.
Поклонники удивились тому, что артистка даже не прикрыла свои прелести, когда оказалась в одном номере с другом.