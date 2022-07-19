«Громкая везде и во всем»: Бузова в лифе из треугольников блеснула формами на корте

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она раньше вела шоу «Дом-2», но потом покинула проект.
Теперь блондинка не только ведет новые передачи, но и продолжает давать концерты. В свои 36 лет она мечтает о любви и детях. Однако работа отнимает у нее большую часть времени.
Однако поклонники подозревают, что у Ольги есть тайный возлюбленный. Она находится на съемках в Африке, но часто хвастается букетами цветов. Также телеведущая то и дело облачается в романтические наряды. Несмотря на критику, звезда на днях даже позировала топлес на улице.
На этот раз Ольга устроила себе тренировку. Она сыграла в теннис. При этом телеведущая облачилась в лосины и лиф от купальника из треугольников. Она не просто отбивала ракеткой мячик, а так старалась, что кричала, как порой делают профессиональные теннисистки на корте. Однако Бузова сделала интимное признание.
«Она была громкой везде и во всем! Всегда радуюсь даже маленьким победам», – заявила артистка.
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Поклонники восхитились стараниями звезда. Многие отметили, что он постройнела. Другие осудили ее за слишком смелый наряд.
«Ну что за лань», «Все красиво, но так стонать не нужно», «В купальнике не играют, хотя в твоем случае ничего не вывалиться», «Ну фигурка точеная», «Правильно, будь громкой», «И зачем такие подробности?» — стали писать подписчики.