«Громкая везде и во всем»: Бузова в лифе из треугольников блеснула формами на корте

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она раньше вела шоу «Дом-2», но потом покинула проект.

Теперь блондинка не только ведет новые передачи, но и продолжает давать концерты. В свои 36 лет она мечтает о любви и детях. Однако работа отнимает у нее большую часть времени.