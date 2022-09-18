Горячая мамочка: Нюша черном мини-платье с ошеломительным декольте блеснула формами на публике

«На днях на мероприятии журнала меня наградили званием «Секси мама». Для меня это очень приятное событие и ,конечно же, я задумалась о значении и смысле этого титула. Поняла, что для меня это звучит намного глубже, чем в общепринятой концепции.

То есть не только концентрация на внешних факторах, что тоже, конечно, не исключаю. Мы можем сколько угодно пытаться проявлять сексуальность через глубокое декольте или короткое мини, но получишь ли ты нужный эффект?

Для меня сексуальность – это состояние, которое мы транслируем в этот мир. Проявление и ощущение себя, чувственность, свобода… Некая молекула, которая делает нас, женщин, по-настоящему притягательными», – заявила звезда.