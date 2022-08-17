Глаза сияют от любви: Зепюр Брутян в платье из черного шелка предстала перед Павлом Прилучным

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в таких картинах, как «Батальон», «Бихэппи», «В клетке-2» и «Последний Аксель».
Однако в этом году актриса удивила публику, когда стала появляться на фото с Павлом Прилучным. Они вместе ездили на Маврикий, а потом в Турцию. Звезда сериала «Мажор» даже познакомил ее со своими детьми от Агаты Муцениеце.
Теперь летние дни пара проводит на Мальдивах. Павел не перестает любоваться своей возлюбленной. Зепюр уже устраивала фотосессию в купальнике. Порой они целуются за обедом. Обычно актер не демонстрировал нежные чувства, но с новой избранницей он стал другим. Брутян на этот раз нарядилась в сногсшибательный лук.
Она позировала в силуэтном платье из черного шелка на тонких бретельках. Артистка собрала волосы в пучок, а ее уши украшали сережки. Она грациозно позировала перед возлюбленным. Брутян подчеркнула свою точеную фигуру и бронзовый загар. Она красовалась в лучах солнца на Мальдивах. Звезда нарядилась без повода.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка сногсшибательная», «Фигурка роскошная», «Похожа на Агату», «Ну что за дива», «А Пашка ухватил русалку», «Слов нет, просто идеальная», «С такой рядом каждый будет чувствовать себя королем», — прокомментировали пост подписчики.