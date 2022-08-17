Глаза сияют от любви: Зепюр Брутян в платье из черного шелка предстала перед Павлом Прилучным

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в таких картинах, как «Батальон», «Бихэппи», «В клетке-2» и «Последний Аксель».

Однако в этом году актриса удивила публику, когда стала появляться на фото с Павлом Прилучным. Они вместе ездили на Маврикий, а потом в Турцию. Звезда сериала «Мажор» даже познакомил ее со своими детьми от Агаты Муцениеце.