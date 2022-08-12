Глаз не оторвать: Самойлова похвасталась точеной фигурой в игривом бикини

Оксана Самойлова призналась, что в этом августе впервые осталась без отпуска. Звезда не стала переживать и устроила себе пляжный отдых прямо в своем новом коттедже.

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Брюнетка сначала поплавала в бассейне, надев игривое бикини с изображением вишен, а затем расслабилась на шезлонге по дворе.

Не забыла Оксана и о поклонниках. Она записала для них ролик, в котором показала свою стройную фигуру.