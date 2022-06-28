Главный «страж галактики» Крис Прэтт просит не называть его по имени

Звезда «Стражей галактики» и «Мира Юрского периода», а также зять Арнольда Шварценеггера, 43-летний голливудский актер Крис Крэтт имеет одну странность.

Он просит всех вокруг не называть себя по имени. Если обратиться к нему «Крис», это вызовет раздражение у артиста.

Все дело в том, что в Голливуде в нынешние годы есть четыре знаменитых Криса: Эванс, Хемсворт, Пайн и, собственно, Прэтт. Все четверо снимаются в боевиках и кинокомиксах, и их нередко сравнивают друг с другом. Причем Прэтта считают слабейшим из четверки.

Отвечая на вопросы ведущих радио SiriusXM, актер заявил, что даже друзей просит не называть его Крисом. Как же тогда обращаться к звезде? По фамилии — Прэтт?

«Да. Прэтт. Или Си Пи (английская аббревиатура имени Крис Прэтт. — Прим. авт.). «Привет, Си Пи». Но никто не зовет меня Крис», — сказал актер.

Напомним, что недавно он стал отцом в третий раз, подарив своему знаменитому тестю вторую внучку.

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