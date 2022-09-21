Главная звезда: Екатерина Климова нарядила подросшую дочку Гелы Месхи в пудровый комбинезон и красную шапочку

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что ей принесла славу роль в сериале «Бедная Настя». В ее копилке также есть десятки других работ. При этом она смогла стать многодетной мамой.

У нее есть взрослая дочка Елизавета от первого брака, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. В 2019 году артиста пережила развод с Гелой Месхи, от которого родила дочку Изабеллу.