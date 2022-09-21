Главная звезда: Екатерина Климова нарядила подросшую дочку Гелы Месхи в пудровый комбинезон и красную шапочку

Актриса посетила премьеру сказочного фильма. Она привела на ковровую дорожку всех своих детей.
Екатерина Климова

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что ей принесла славу роль в сериале «Бедная Настя». В ее копилке также есть десятки других работ. При этом она смогла стать многодетной мамой.

У нее есть взрослая дочка Елизавета от первого брака, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. В 2019 году артиста пережила развод с Гелой Месхи, от которого родила дочку Изабеллу.

Примечательно, что Климова часто берет детей с собой на светские рауты. Однако младшую наследницу она обычно оберегает от лишнего внимания. На этот раз актриса появилась на премьере сказочного фильма «Красная шапочка». Она вышла на красную дорожку в воздушном платье-бюстье фиолетового цвета, подчеркнув стройные ноги. 

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С ней предстали на публике дочки и сыновья. Старший сын уже стал выше своей мамы. Однако многие были очарованы маленькой Изабеллой. Малышка была в пудровом комбинезоне и красной шапочке. Девочка не отходила от мамы. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Также множество комплиментов получила дочка Месхи. Пользователи Сети отмечают, что девочка очень похожа на маму.

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