Гламурная дива семенит ножками: Ким Кардашьян в мерцающем платье в облипку стала объектом насмешек в Сети

Сначала Кардашьян общалась с гостями и с удовольствием позировала на камеру. Но в Сети оказалось видео, где она семенит ножками, так как едва может двигаться в облегающем наряде. По лестницей ей пришлось прыгать, а в машину светская львица не могла залезть, поэтому просто упала на сидение. Пользователи Сети посмеялись над увиденным.

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