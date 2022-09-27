Гламурная дива семенит ножками: Ким Кардашьян в мерцающем платье в облипку стала объектом насмешек в Сети

Ким Кардашьян уже давно стала знаменита на весь мир. Она снимается в американском шоу со своей семьей. А благодаря эффектной фигуре, светская львица стала очень популярна. Каждое ее появление на публике привлекает много внимания. Она подбирает яркие образы для выходов в свет. Недавно звезда отметилась на показе Fendi с Сарой Джессикой Паркер.
Также Ким на днях приехала в Милан на Неделю моды. Она выпустила коллекцию одежды вместе с Dolce & Gabbana. На подиуме американская модель покрасовалась в черном силуэтном наряде. А вот на вечеринке она уже блистала в очень тугом платье серебристого цвета с эффектом мерцания и шнуровкой по бокам.
Сначала Кардашьян общалась с гостями и с удовольствием позировала на камеру. Но в Сети оказалось видео, где она семенит ножками, так как едва может двигаться в облегающем наряде. По лестницей ей пришлось прыгать, а в машину светская львица не могла залезть, поэтому просто упала на сидение. Пользователи Сети посмеялись над увиденным.
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Для сайта Teleprogramma.pro образ Ким оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Ким Кардашьян в вечернем образе в стиле гламурный шик. Гламурный шик — стиль, демонстрирующий особый образ жизни, далекий от повседневности. Он крайне женственный, но не переступает грань к вульгарности. Он выглядит ярко, броско, но одновременно изысканно и дорого. Женственность и роскошь – вот главные принципы гламурной дивы.
В этом стиле Дива должна не только блестеть, но и блистать! Большую роль в образе играет "правильное" платье. В платье главное — силуэт и грамотно расставленные акценты. Силуэт подчеркнул женственность роскошной фигуры, а акцент только в верхней части на зоне декольте, при чем не откровенно, а с интригой, которую создает модная шнуровка. Правильный и цвет платья, а вернее — его отсутствие.
Цвет расплавленного серебра имеет серый оттенок, а серый даже в блеске всегда добавляет благородства и никогда не перетягивает на себя внимание от того, кто его надел. Поэтому, не смотря на то, что платье блестящее и роскошное, оно не затмевает собой Ким, а наоборот, подчеркивает ее красоту и женственность.
В унисон с платьем колье в виде змейки и макияж, в котором тоже только один акцент на глаза. Высокая прическа визуально подтянула силуэт вверх, добавив роста и стройности. Все сложилось. Ни добавить, ни убрать», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro