Гламурная дива: Нетребко в лосинах со стразами и жакете цвета фуксии вышла на променад с повзрослевшим сыном

На этот раз Нетребко покинула Израиль. Она вернулась в Европу, так как скоро у нее состоится концерт в Неаполе. А пока певица вышла на променад с повзрослевшим сыном Тьяго. Она щегольнула на улице в лосинах со стразами и жакете на запах цвета фуксии. Артистка подчеркнула стройные ноги. Лук дополняли зеленые туфли на шпильке.

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