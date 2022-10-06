Гламурная дива: Нетребко в лосинах со стразами и жакете цвета фуксии вышла на променад с повзрослевшим сыном

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она регулярно ездит на гастроли. Не так давно певица отметила свое 51-летие. Она смогла несколько дней провести дома в Вене. Однако артистка в этом году продолжает выступать, хоть некоторые театры и перестали с ней работать. Недавно она провела неделю в Израиле.
Несколько дней Анна посвятила прогулкам по Тель-Авиву. Она также на один день съездила в Палестину, где посетила древние храмы. Также певица дала концерт, где спела с мужем Юсифом Эйвазовым. Примечательно, что каждый раз она представала в новых нарядах. Артистка носила платья и платки.
На этот раз Нетребко покинула Израиль. Она вернулась в Европу, так как скоро у нее состоится концерт в Неаполе. А пока певица вышла на променад с повзрослевшим сыном Тьяго. Она щегольнула на улице в лосинах со стразами и жакете на запах цвета фуксии. Артистка подчеркнула стройные ноги. Лук дополняли зеленые туфли на шпильке.
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Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Анна постройнела. Многие восхитились ее гламурным образом. Получил комплименты и ее сын.
«Какая вы красотка», «Наряд просто бесподобный», «Аннушка, вы вообще не стареете», «Ну что за ножки», «Вам так идет этот наряд», «Такая стройная», «Ого, как вы похудели», «Сын возмужал», «Тьяго так вырос», — стали писать подписчики.