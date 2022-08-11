Гладит животик: невестка Орбакайте в силуэтном платье похвасталась округлившимися формами

На этот раз невестка Орбакайте примерила черное силуэтное платье в пол с разрезами. Она повернулась к камере боком, показав изгибы фигуры. При этом Краснова поглаживала живот. Она предпочла не поворачиваться к камере, поэтому сохранила интригу. Поклонники заподозрили, что так модель намекнула на беременность.

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