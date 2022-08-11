Гладит животик: невестка Орбакайте в силуэтном платье похвасталась округлившимися формами

Алена Краснова пять лет назад стала частью звездной семьи. Она состоит в браке с Никитой Пресняковым. Старший сын Кристины Орбакайте долго ухаживал за избранницей, а также решился на пышную свадьбу. Пока влюбленные часто путешествуют, а вот о детях они предпочитают не думать, посвящая жизнь работе и веселью.
Примечательно, что Алена работает моделью. Она часто хвастается новыми нарядами. Но также избранница Никиты наряжается для вечеринок и выходов в свет. Ей нравятся лаконичные и женственные наряды. Она занимается спортом, чтобы следить за фигурой. Однако новые кадры удивили поклонников.
На этот раз невестка Орбакайте примерила черное силуэтное платье в пол с разрезами. Она повернулась к камере боком, показав изгибы фигуры. При этом Краснова поглаживала живот. Она предпочла не поворачиваться к камере, поэтому сохранила интригу. Поклонники заподозрили, что так модель намекнула на беременность.
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Также Алена не скрыла округлившиеся бедра. Нашлись и те, кто решил, что девушка просто поправилась. Она не осталась без комплиментов.
«До чего красивая», «Просто роскошная дама», «А я не видела у вас таких форм! Беременна?», «Так нежно животик гладите, чтобы это значило», «Ну просто богиня», — стали писать пользователи Сети.