Футбольная сладость: Жигалова показала огромный торт на десятилетии сына Киркорова

На кадрах можно увидеть шикарный торт с десятью свечами. В центре красуется огромная надпись – Мартин. По бокам на лакомстве - футболисты. Сверху на торте красуется футбольный мяч.

Заметим, что Алена Жигалова посещает многие мероприятия Филиппа Киркорова. Она дружит с поп-королем много лет.

Напомним, что Филипп Киркоров закатил для сына шикарную вечеринку. Кроме друзей Мартина, на ней были и некоторые звезды шоу-бизнеса.

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