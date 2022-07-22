Филипп Киркоров расплакался на могиле матери в Болгарии

21 июля певец Филипп Киркоров посетил болгарскую столицу Софию и, по собственной традиции, заехал на местное кладбище, где похоронены его мать и бабушка.

55-летний артист выложил в социальную сеть видео с могилы своих родственников. Он показал, что место погребения украшено венком и множеством свечей.