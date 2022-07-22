Филипп Киркоров расплакался на могиле матери в Болгарии

Артист не стал скрывать эмоций, вспомнив дорогого человека.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

21 июля певец Филипп Киркоров посетил болгарскую столицу Софию и, по собственной традиции, заехал на местное кладбище, где похоронены его мать и бабушка.

55-летний артист выложил в социальную сеть видео с могилы своих родственников. Он показал, что место погребения украшено венком и множеством свечей.

«Сегодня у нас здесь в Софии благодать… А завтра уже концерт в Сочи – в любимом городе, где мама с папой встретились когда-то… Почти шестьдесят лет назад. По-моему, даже в этих числах где-то, июльских… Как время бежит», - со светлой грустью сказал Киркоров, не скрывая слез.

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Поплакав немного, Филипп собрался продолжить гастроли и отметил, что его ждут великие дела.

Напомним, мать Киркорова, Виктория Марковна умерла в 1994 году от онкологии в возрасте 57 лет. Печальное событие выпало на день рождения самого певца.

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