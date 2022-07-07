«Фигурка — как надо»: мокрая Рудова в миниатюрном бикини свела с ума поклонников

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих фильмах и сериалах, но зрители особенно сильно полюбили ее роль в картине «Татьянин день».

Примечательно, что в свои 39 лет она не перестает следить за фигурой. Блондинка может похвастаться тем, что активно занимается спортом. Режиссеры зачастую предлагают ей роли роковых красавиц.