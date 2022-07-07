«Фигурка — как надо»: мокрая Рудова в миниатюрном бикини свела с ума поклонников

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих фильмах и сериалах, но зрители особенно сильно полюбили ее роль в картине «Татьянин день».
Примечательно, что в свои 39 лет она не перестает следить за фигурой. Блондинка может похвастаться тем, что активно занимается спортом. Режиссеры зачастую предлагают ей роли роковых красавиц.
Обычно Наталья носит короткие платья, а также джинсы с топами или корсетами. Но недавно она уехала отдыхать в Турцию, где проводит время с друзьями. Теперь актриса дразнит поклонников откровенными кадрами. Она освежается в бассейне и позирует в купальнике.
На этот раз Рудова решила опубликовал снимок, на котором только вынырнула из воды. Она покрасовалась в розовом мини-бикини на завязках. При этом актриса показала свои намокшие округлости, которые подставила солнцу.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали блондинку комплиментами. К слову, сама актриса сравнивала себя с русалкой. Она заверяет, что не может жить без моря.
«Фигурка — как надо», «Красивый вид!», «Какая русалочка», «Наташка, красавица!», «Ну формы просто шикарные», «Тут удачно выглядит все, от волос до талии, до округлости бедер», «Богиня», — прокомментировали пост подписчики.