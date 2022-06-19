«Фигура уже не та»: Нюша в миниатюрном платье не скрыла свои мощные ноги

Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит трехлетнюю дочку Серафиму-Симбу. А не так давно у пары родился сын, чье имя пока хранится в тайне.
Еще зимой Нюша переехала жить в Дубай, но заверила, что будет приезжать на родину. И вот на днях певица прилетела в Москву с детьми. Она успела погулять с Симбой по городу.
Также теперь артистка готовится к возвращению на сцену. Но пока она не вернулась в форму, так как после родов прошло всего около 6 месяцев. Тогда Нюша решила сшить себе новые наряды для выступлений.
На этот раз она предстала на видео в миниатюрном платье бэби-долл в оранжевом цвете. Наряд нес крыл ее мощные ноги. Певица была в грубых ботинках на шнуровке.
«Примерочка костюмов для концерта в самом разгаре», – отметила звезда.
Поклонники удивились тому, что Нюша теперь не обладает точеными формами. Многие отметили, что после двух родов артистка выглядит достойно.
«Ню, вот это да! А ноги такие мощные стали», «Наряд маловат будет», «Наряд прям не для мамы двоих детей», «Стала еще более привлекательнее», «Платье вообще ничего не скрывает», «Стоит еще на тренировки походить», «Не узнала даже», «Фигура уже не та», — стали писать пользователи Сети.