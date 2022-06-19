«Фигура уже не та»: Нюша в миниатюрном платье не скрыла свои мощные ноги

Еще зимой Нюша переехала жить в Дубай, но заверила, что будет приезжать на родину. И вот на днях певица прилетела в Москву с детьми. Она успела погулять с Симбой по городу.

Также теперь артистка готовится к возвращению на сцену. Но пока она не вернулась в форму, так как после родов прошло всего около 6 месяцев. Тогда Нюша решила сшить себе новые наряды для выступлений.

На этот раз она предстала на видео в миниатюрном платье бэби-долл в оранжевом цвете. Наряд нес крыл ее мощные ноги. Певица была в грубых ботинках на шнуровке.