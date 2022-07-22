Фигура мечты: Ирина Шейк в черном мини-бикини грациозно блеснула формами в водоеме

Ирина Шейк уже давно стала звездой мирового масштаба. Ее можно увидеть на красной дорожке и на таких мероприятиях, как Met Gala.
Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Почти 5 лет модель жила с Брэдли Купером, но они расстались. В этом году русскую красавицу видели на вечеринках и на фестивале Burning Man.
Недавно Ирина устроила русский вечер. Она приготовила оливье и сходила в баню. Правда в Америке на нее набросились с критикой. Модели пришлось оправдывать, что оливье – это просто оливье и другого смысла в этом нет.
А теперь в Сети обсуждают смелое фото модели. Шейк решила искупаться в водоеме. Она облачилась в черный купальник на завязках.
Брюнетка засветила прелести фигуры в мини-бикини. Она грациозно позировала прямо в воде. Ирина не скрывает, что следит за фигурой, так как каждый год участвует в модных показах.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ирина в 36 лет. Примечательно, что многие считают, что после родов она только похорошела.
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«А законно так выглядеть?», «Супермодель — все идеально», «С такой фигурой можно спасти мир», «Ох, какие формы! Один животик предмет зависти», «Вы словно русалка», «Такую встретишь и не забудешь», — стали писать пользователи Сети.