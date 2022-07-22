Фигура мечты: Ирина Шейк в черном мини-бикини грациозно блеснула формами в водоеме

Ирина Шейк уже давно стала звездой мирового масштаба. Ее можно увидеть на красной дорожке и на таких мероприятиях, как Met Gala.

Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Почти 5 лет модель жила с Брэдли Купером, но они расстались. В этом году русскую красавицу видели на вечеринках и на фестивале Burning Man.