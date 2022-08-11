«Это уже не смешно!»: Кудрявцева встретилась в Москве с молодым парнем на фоне слухов о разводе

Лера Кудрявцева уже давно связана с шоу-бизнесом. Она была и танцором в коллективах у звезд и бэк-вокалисткой. Потом ей удалось пробиться на телевидении.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» не раз рассказывала про свой брак с Сергеем Леньком и бизнесменом Матвеем Морозовым. В третий раз она вышла замуж за бизнесмена Игоря Макарова.