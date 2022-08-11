«Это уже не смешно!»: Кудрявцева встретилась в Москве с молодым парнем на фоне слухов о разводе

Лера Кудрявцева уже давно связана с шоу-бизнесом. Она была и танцором в коллективах у звезд и бэк-вокалисткой. Потом ей удалось пробиться на телевидении.
Ведущая шоу «Секрет на миллион» не раз рассказывала про свой брак с Сергеем Леньком и бизнесменом Матвеем Морозовым. В третий раз она вышла замуж за бизнесмена Игоря Макарова.
С возлюбленным Лера недавно отметила 9-ю годовщину со дня свадьбы. Несмотря на большую разницу в возрасте, они демонстрировали идиллию.
Телеведущая подарила избраннику дочку Марию. Но в интервью она обмолвилась, что у нее прошла страсть с мужем. Также он потерял работу, поэтому Кудрявцева стала главным кормильцем в семье.
Этим летом появились слухи, что звезда намерена развестись с Макаровым. Она уехала отдыхать в Болгарию без него. Компанию ей составили мама, дочка и друзья. 10 августа она прилетала в Москву, отпраздновав день рождения наследницы в кругу близких людей. Из аэропорта она поспешила в Москву, а не за город.
Более того, Кудрявцева засняла, как встречается с молодым парнем, который с радостью одаривает ее поцелуями в щечку.
«Фанаты у подъезда. Это уже не смешно! Я как только приезжаю – сразу ты!» – отметила блондинка.
«Ты моя рыбочка!» – заявил он ей в ответ.
Этим парнем оказался Максим Годунов. У него есть свой блог в YouTube. По всей видимости, они дружат. Макаров подписан на него в соцсетях. Однако осталось тайной, почему ее встретил Максим, а не муж.
Также возможно, что Кудрявцева решила после долгого перелета переночевать в столичной квартире, так как ехать в загородный дом достаточно долго. Пока слухи о возможном разводе она не прокомментировала.