Это рай: Лопырева в миниатюрных шортах и бра блеснула соблазнительной фигурой на частном острове

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». И хоть с тех пор прошло уже почти 20 лет, она продолжает восхищать поклонников.

Одно время блондинка работала телеведущей, а потом решила организовывать разные мероприятия. В качестве модели она также участвует в фотосессиях. Не удивительно, что звезда уже два года предпочитает жить в жарком Дубае.