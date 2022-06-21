Это рай: Лопырева в миниатюрных шортах и бра блеснула соблазнительной фигурой на частном острове

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». И хоть с тех пор прошло уже почти 20 лет, она продолжает восхищать поклонников.
Одно время блондинка работала телеведущей, а потом решила организовывать разные мероприятия. В качестве модели она также участвует в фотосессиях. Не удивительно, что звезда уже два года предпочитает жить в жарком Дубае.
Обычно Виктория носит женственные наряды. После рождения сына она быстро вернулась в форму. На днях блондинка прилетела отдыхать на Сейшелы. Там она то и дело хвастается новыми образами. Накануне светская львица устроила фотосессию на частном острове. Она щегольнула в джинсовых шортах и ярком топе-бра.
Наряд едва прикрыл ее прелести. Лопырева грациозно позировала на фоне пальм. Она засветила свои изящные бедра.
«Мне подарили остров! Именно такие ощущения возникнут у каждого, кто приедет на частный остров, где всего 11 вилл и полная приватность!
Теперь ясно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали это место для своего медового месяца, а Джастин Тимберлейк прилетает черпать вдохновение», — поделилась звезда.
На этот раз Виктория сразила поклонников своей красотой. Ее безупречная фигура и макияж вызвали бурные эмоции.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
«Ангел из реальной жизни», «Какая красавица», «К вашим ногам все пальмы и океан», «Как вы роскошно выглядите», «Такой макияж, что даже на видео просто как картинка», «У вас идеальные формы», «Вика, какая вы крутая», «Шортики коротковаты», — прокомментировали кадры подписчики.