«Это мое бесконтрольное эго»: Том Хэнкс объяснил, почему неожиданно врывается на чужие свадьбы

У 65-летнего актера Тома Хэнкса есть давнишнее хобби. Он любит врываться на чужие свадьбы без приглашения и попадать на фото с молодоженами.

21 июня кинозвезда появилась в шоу Late Night, где ведущий показал несколько снимков, как Том в разные годы фотографировался с невестами — знали они об этом или нет.

Хэнкса спросили, зачем он так поступает. Ответ актера получился весьма неоднозначным.

«Это мое бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать: «Что бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот волшебный день?» О, я знаю ответ, — это я!» — сказал артист.

И не поспоришь же. Вот бы все звезды рассуждали так же, и на самых обычных свадьбах в кадре неожиданно появлялись Александр Петров или Данила Козловский. Или хотя бы Никита Джигурда. Вот уж кто умеет превратить любое событие в праздник.

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