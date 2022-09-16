«Это было великолепно»: Граймс вспомнила, как «напала» на Елизавету II в Канаде

Бывшая возлюбленная Илона Маска, канадская певица Грайм отреагировала в социальных сетях на смерть королевы Великобритании. Оказалась, что у 34-летней артистки есть своя история с Елизаветой II, причем произошла она еще до того, как звезда начала свою карьеру.
В 2002 году, когда Граймс была еще подростком, королева совершила поездку по Канаде и заехала в Ванкувер – родной город будущей певицы.
«Однажды королева проезжала мимо моей школы в снежный день, и весь день учителя угрожали нам: никаких снежков, — рассказала Граймс в серии твиттов. - Когда она проезжала, стояло гробовое молчание, все учителя были начеку. И как только процессия почти прошла, один снежок вылетел из толпы и попал в ее машину».
«Вся толпа впала в безумие. Меня несправедливо обвинили, и пришлось провести много часов на допросах, до сих пор виновник остается неизвестным. Но это было великолепно».
Некоторые поклонники певицы усомнились в правдивости ее рассказала, но она уверяет, что все так и было.
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