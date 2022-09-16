«Это было великолепно»: Граймс вспомнила, как «напала» на Елизавету II в Канаде

Бывшая возлюбленная Илона Маска, канадская певица Грайм отреагировала в социальных сетях на смерть королевы Великобритании. Оказалась, что у 34-летней артистки есть своя история с Елизаветой II, причем произошла она еще до того, как звезда начала свою карьеру.

В 2002 году, когда Граймс была еще подростком, королева совершила поездку по Канаде и заехала в Ванкувер – родной город будущей певицы.