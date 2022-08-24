Эталонная фигура: Навка в купальнике эпично упала в воду, блеснув рельефными ножками

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в стране. Она частая гостья на съемках телевизионных передач. Олимпийская чемпионка уже много лед создает красочные ледовые шоу. Она может похвастаться тем, с ней работают выдающиеся фигуристы. Также в постановках участвует ее дочка Надежда, которая пошла по стопам мамы.
Этим летом Навка продолжала работать. Но недавно она устроила отпуск. Спортсменка отметилась в Эфесе, где посетила представление. Также уже в Турции она отметила день рождения младшей дочки. Фигуристка наслаждается жаркой погодой, облачается в женственные платья и порой веселится, отправляясь в местные рестораны.
На этот раз Татьяна решила опробовать новый вид спорта. Она встала на электрическую серфдоску. Фигуристка была в купальнике и спасательном жилете. Она продемонстрировала стройные и рельефные ноги. Ей удалось долго продержаться на доске, удерживая равновесие, но потом Навка эпично упала в воду.
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«Осваиваю новый вид спорта», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как Навка выглядит в 47 лет. Многие осыпали чемпионку комплиментами. «Какая вы крутая», «Так не каждый сможет», «Ноги бесподобные», «Смотритесь красиво», «Это восхищает просто», «Какая вы смелая», «Это бесподобно», — стали писать подписчики.