Эталонная фигура: Навка в купальнике эпично упала в воду, блеснув рельефными ножками

На этот раз Татьяна решила опробовать новый вид спорта. Она встала на электрическую серфдоску. Фигуристка была в купальнике и спасательном жилете. Она продемонстрировала стройные и рельефные ноги. Ей удалось долго продержаться на доске, удерживая равновесие, но потом Навка эпично упала в воду.

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