Есть на что посмотреть: Рудова в тугих лосинах и откровенном топе обнажила округлый бюст на камеру

Примечательно, что Наталья облачилась в тугие лосины и откровенный кроп-топ. Она подчеркнула свои формы. Лишь живот актриса прикрыла. А потом она наклонилась к камере, засветив свой округлый бюст на камеру.

«Все, закончили, потренили. Осталось только похудеть, ребятки», — заявила звезда.

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