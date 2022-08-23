Есть на что посмотреть: Рудова в тугих лосинах и откровенном топе обнажила округлый бюст на камеру

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что мечтает о ярких ролях, хотя в ее копилке десятки образов. В сериалах и фильмах блондинка зачастую снимается, облачаясь в откровенные наряды. А в картине «Бихэппи» она полностью разделась. Не удивительно, что в настоящей жизни звезда много времени уделяет фигуре.
Этим летом Наталья успела отдохнуть в Турции. Она не скрывает, что обожает загорать и купаться. Актриса часто делится кадрами в бикини. Однако на этот раз она призналась, что поправилась. Блондинка возобновила тренировки, а для прогулок выбирает наряды оверсайз. На этот раз она поделилась кадрами, на которых красовалась в облегающем луке.
Примечательно, что Наталья облачилась в тугие лосины и откровенный кроп-топ. Она подчеркнула свои формы. Лишь живот актриса прикрыла. А потом она наклонилась к камере, засветив свой округлый бюст на камеру.
«Все, закончили, потренили. Осталось только похудеть, ребятки», — заявила звезда.
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Поклонники удивились тому, что Рудова недовольна тем, как выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что актриса получила сотни комментариев, в которых ее фигура осыпали положительными отзывами.
«Нечестно! Вы выглядите лучше, чем я в 18 лет», «Похудеть? Серьезно? Такая сочная бэйби», «Ну нельзя! Вы очаровательны! А ваше декольте просто обезоруживает», «Вы в лучшей форме», «Кардашьян завидует», — прокомментировали пост подписчики.