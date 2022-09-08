«Есть королевы, а есть подделки»: Муцениеце в костюме цвета Барби с укороченными брюками отправилась на светский ужин

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями в кино. Зрители знают ее благодаря сериалу «Закрытая школа».

Также она играла в комедии «Честный развод». В 2020 году артистка пережила развод с Павлом Прилучным. Для нее этот шаг был сложным. Но после этого она стала чаще сниматься и даже сменила имидж.