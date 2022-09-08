«Есть королевы, а есть подделки»: Муцениеце в костюме цвета Барби с укороченными брюками отправилась на светский ужин

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями в кино. Зрители знают ее благодаря сериалу «Закрытая школа».
Также она играла в комедии «Честный развод». В 2020 году артистка пережила развод с Павлом Прилучным. Для нее этот шаг был сложным. Но после этого она стала чаще сниматься и даже сменила имидж.
В последнее время Агата много путешествует. Первы дни сентября она провела с сыном Тимофеем и дочкой Мией в Латвии. Актриса свозила их на свою родину. А теперь она вернулась в Москву и активно посещает разные мероприятия. Муцениеце на днях появилась на премьере фильма «Начать сначала», надев платье в молодежном стиле и косуху.
А вот 7 сентября Муцениеце собралась на светский ужин. Она насладилась презентацией парфюма. Для такого случая актриса облачилась в костюм цвета Барби. Укороченные брюки позволили ей сделать акцент на изящных щиколотках. Лук дополнили лодочки в тон. К вечеру ее готовила визажистка, которая восхитилась результатом. Агата покрасовалась с кудряшками и ярким макияжем.
«Есть королевы, а есть подделки», – заявила ей подруга.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Поклонники решили, что визажистка имела в виду Зепюр Брутян. Именно на ней недавно женился Павел Прилучный. Он закатил пышную свадьбу и заверил, что им никто так не восхищался, как новая возлюбленная. Агата с ним поддерживает общение ради детей, но она не стремится найти себе мужа.