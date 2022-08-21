Есть что показать: постройневшая Нюша в мини-бикини из треугольников оголила изящные формы в уборной

Нюша много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что раньше регулярно ездила на гастроли и едва успевала отдыхать. Но теперь приоритеты артистки изменились.
Большую часть времени она проводит с семьей. Певица счастлива в браке с Игорем Сивовым. Она подарила ему дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон.
Этим летом Нюша вернулась на сцену после декрета. Однако последний месяц лета на снова проводит на отдыхе. Певица отпраздновала 32-летие в узком кругу родных на Мальдивах. Она то и дело публикует пикантные фото, позируя в мокрой одежде. Также артистка хвастается постройневшей фигурой после родов, щеголяя в купальнике.
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На этот раз Нюша решила покрасоваться в уборной. Она облачилась в мини-бикини из треугольников на тесемках. Певица позировала у зеркала без макияжа. Она обнажила плоский живот и изящные бедра. Артистка также похвасталась загаром. Она заметно преобразилась, хотя еще месяц назад демонстрировала растяжки на животе.
Нюша. Фото: соцсети звезды
На этот раз многие поклонники восхитились тем, в какой форме находится Нюша Фанаты поразились тому, как быстро она вернула стройность, так как родила она меньше года назад. «Ох, какая мамасита», «Фигурка шикарная», «Вот это да!», «Сногсшибательная», «Какая ты крутая, Нюша!», «Слишком много стало подобных фото», — стали писать подписчики.