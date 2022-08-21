Есть что показать: постройневшая Нюша в мини-бикини из треугольников оголила изящные формы в уборной

Нюша много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что раньше регулярно ездила на гастроли и едва успевала отдыхать. Но теперь приоритеты артистки изменились.

Большую часть времени она проводит с семьей. Певица счастлива в браке с Игорем Сивовым. Она подарила ему дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон.