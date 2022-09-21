Есть что показать: Клава Кока в мини-бикини изогнулась на гидроцикле, выставив мощные формы напоказ

Кока в розовом мини-бикини показала прелести фигуры. Она повеселилась с друзьями. Певица повернулась к камере спиной, продемонстрировав мощные формы во всей красе. Также она прокатилась на гидроцикле, грациозно изогнув спину. Клава похвасталась тем, как выглядит.

«Мечтаю, чтобы все встало на свои места», — написала звезда.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».