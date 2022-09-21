Есть что показать: Клава Кока в мини-бикини изогнулась на гидроцикле, выставив мощные формы напоказ

Клава Кока является известной исполнительницей. Она не скрывает, что к ней пришла слава и известность. Певица выпускает хиты в дуэте с популярными исполнителями. Она также стала более раскрепощенной и начала выступать в пикантных нарядах. Артистка не раз восхищала поклонников своими образами. Блондинка в свою очередь признается, что хочет найти себе жениха и стать мамой.
Недавно Клава приехала в Турцию. Она дала концерт в Белеке, где предстала в дерзком образе. Певица выступила в плюшевой мини-юбке и лифе. Она подчеркнула свои формы. Артистка зажигательно станцевала, восхитив поклонников. А утром она отправилась отдыхать на пляже.
Кока в розовом мини-бикини показала прелести фигуры. Она повеселилась с друзьями. Певица повернулась к камере спиной, продемонстрировав мощные формы во всей красе. Также она прокатилась на гидроцикле, грациозно изогнув спину. Клава похвасталась тем, как выглядит.
«Мечтаю, чтобы все встало на свои места», — написала звезда.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто прелесть», «Такая красивая», «Идеальная форма», «А вы прям потрясающая», «В шикарной форме», «Блондинка на миллион», «Фоточки просто огонь», «Невероятная фигурка», «Клава, очень вовремя вы оказались в Турции, наслаждайтесь», «Уже загорела», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды